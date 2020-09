Sabato inaugura il polo udinese della carità

Sarà inaugurato domani, sabato 19 settembre alle 10 – alla presenza dell’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, del vicegovernatore, Riccardo Riccardi e del sindaco di Udine, Pietro Fontanini –, il nuovo “polo” udinese della carità realizzato dalla Caritas diocesana nel compendio collocato tra le vie Rivis e Marangoni, la cui ristrutturazione si è da poco completata e dove già diversi servizi hanno iniziato ad operare. Alcuni sono attivi da qualche anno, come l’emporio solidale «Pan e gaban», la «Casetta a colori» che accoglie bimbi dai 6 ai 36 mesi per consentire a mamme in difficoltà di lavorare, il laboratorio di sartoria sociale, gli appartamenti per l’accoglienza di studenti universitari stranieri. Del tutto nuovo è invece lo «Spazio giovani» e a breve partirà anche il centro d’ascolto interparrocchiale.



La struttura, chiamata «Corte suor Fior e Corte San Vincenzo» sarà quindi presentata alla città sabato 19 settembre non solo grazie all’inaugurazione, ma anche attraverso un vero e proprio “open day”: dalle 14 alle 18 (con accesso da via Marangoni), la cittadinanza – in piccoli gruppi accompagnati dagli operatori – potrà infatti visitare i locali della struttura e conoscere da vicino i servizi offerti.



È dal 1907 che le suore Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli sono presenti a Udine, dove hanno sempre svolto un’importante opera a favore della città. Nel 2007 però, le nuove normative sulla sicurezza imponevano di provvedere ad una radicale ristrutturazione degli edifici, opere che la congregazione non era in grado di realizzare. Di qui la richiesta di aiuto alla Diocesi. Si è arrivati così ad una cessione in comodato gratuito del compendio alla Curia che ne ha affidato la ristrutturazione, riprogettazione e gestione alla Caritas.Ora, dopo anni di lavori, grazie a fondi propri della Caritas, a un finanziamento della Regione, a un contributo della Fondazione Friuli, al lascito testamentario dell’Associazione Volpe – Sorelle Masolini e altre donazioni, l’opera è completata.«Aprire questo centro – spiega don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas – è un fatto importantissimo per Udine, è come portare un po’ di sangue e cuore in questo quartiere a ovest della città, favorendone le potenzialità. Il suo compito è quello di rianimare la carità delle parrocchie e nello stesso tempo di raccogliere le necessità delle persone impoverite».Il progetto è stato quello di mantenere i servizi attivi in precedenza, ampliandoli e aggiungendone altri.Così lo storico servizio di distribuzione di abiti e viveri portato avanti per decenni dalle «suore di via Rivis», come venivano chiamate le Figlie della carità di S. Vincenzo, si è trasformato nel «Pan e gaban», un centro per il riuso degli abiti che punta a stimolare le donazioni di vestiti, ma anche dei beni della casa in buono stato e li distribuisce settimanalmente a chi ne ha bisogno. La scuola dell’infanzia si è trasformata nella «Casetta a colori». Aperta grazie ad un finanziamento europeo e in origine collocata in via Pracchiuso, da tre anni si è trasferita in questa nuova sede, allestita anche grazie ad una donazione dell’associazione Sorelle Masolini e della Danieli. Ogni giorno accoglie una ventina di bambini da 0 a 36 mesi, figli di donne immigrate che in questo modo hanno la possibilità di andare a lavorare. La scuola di ricamo si è trasformata nella sartoria, che vede impegnati i richiedenti asilo. Il centro d’ascolto, già gestito dal volontariato vincenziano, si allargherà alla collaborazione dei volontari delle parrocchie del quartiere, da San Quirino al Tempio Ossario, San Giuseppe e San Rocco, che da due anni si stanno formando per questo scopo. Il centro d’ascolto sarà aperto il 21 settembre, nei locali di via Rivis 19, dove da qualche anno funziona la scuola di italiano per stranieri, che sarà trasferita in un’altra sede.Ci sono poi i servizi nuovi. Già da un po’ sono in funzione le nove stanze dello studentato, ciascuna con il suo bagno, per studenti universitari stranieri che non trovano posto all’Erdisu.Infine, c’è quella che è una delle novità più importanti: lo «Spazio giovani». Ha sede nello stabile di via Rivis 15, l’ultimo ad essere stato ristrutturato, con la creazione di una sala gioco, con la tv, una sala studio e una per le registrazioni musicali. La gestione è affidata ad un’équipe di quattro educatori che svolgono anche un servizio «in strada» cercando di prendere contatto con i ragazzi che frequentano la città. «Il progetto – spiega il coordinatore, Sandro Polo – è nato dopo la drammatica vicenda della morte della sedicenne friulana nei bagni della stazione di Udine, due anni fa. L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi della città un luogo in cui esprimersi, incontrarsi, giocare, riflettere, con il supporto degli educatori. A ottobre partiremo con quattro corsi, legati alla musica (insegneremo a come registrare e confezionare un brano), alla falegnameria, ai giochi di ruolo, al video making. L’obiettivo – conclude Polo – è dare un supporto per sviluppare nei ragazzi un senso di appartenenza alla città».