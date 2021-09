Sacheburache per il gran finale di 'E...state Campoformidabile'

“Sacheburache”, una serata per bambini e famiglie conclude “E...state Campoformidabile”, il calendario di appuntamenti estivi proposto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Campoformido col sostegno di Cultura Nuova e l'organizzazione della Pro Loco Campoformido presso i giardini dell'ex scuola elementare di Campoformido.



L'appuntamento è per venerdì 3 settembre 2021 alle ore 21.00 con le musiche di Nicole Coceancig e la partecipazione del mago Deda, per una serata all'insegna del progetto del regista Massimo Garlatti-Costa che ha ideato questa rivisitazione del patrimonio musicale orale per i più piccoli.



“Sacheburache” nasce come serie video col finanziamento dell'Arlef (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane) ed è dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni. Per la serata verrà proposta una selezione delle puntate realizzate da Belkamedia e presentate da Martina Zamaro. Gli episodi “rileggono” in duplice chiave la stessa filastrocca tradizionale friulana: una versione classica interpretata da Nicole Coceancig e una versione rap proposta da DJ Tubet. La serata sarà animata per l'occasione dal Mago Deda che intratterrà il giovane pubblico con le sue magie.



“Sacheburache è uno strumento ludico didattico, moderno e fresco che punta ad avvicinare i più piccoli alla musicalità e ai testi della tradizione friulana, fondamentali per una buona trasmissione culturale” evidenzia Christian Romanini, vicesindaco di Campoformido e delegato alla cultura della giunta guidata da Erika Furlani “Ringrazio Massimo Garlatti-Costa per aver accettato di presentare in queste settimane tre suoi importanti opere: il docufilm 'Predis'; il progetto di riscoperta dell'audiovisivo amatoriale 'Cinema di Famiglia' e la serata conclusiva 'Sacheburache' dedicata ai più piccoli: un percorso multimediale che testimonia le grandi potenzialità dell'audiovisivo indipendente friulano”.“L'organizzazione è stata effettuata applicando le norme Covid-19 in vigore e per questo ringrazio la Pro Loco Campoformido” sottolinea il vicesindaco Romanini che ricorda “Per informazioni e prenotazione, consigliata, prolococbv@gmail.com)”.Ingresso alla serata che sarà preceduto dalle letture delle volontarie del gruppo comunale di “Nati per Leggere” è gratuito fino a esaurimento dei posti con GREEN PASS (esenti i bambini con età pari o inferiore ai 12 anni).