Sacile, lavori all'incrocio di via Pordenone

A Sacile, l’incrocio di via Pordenone con la statale 13 sarà sistemato. A dirlo è l'assessore comunale alle opere pubbliche e viabilità Roberto Ceraolo. "L’operazione non si è rivelata così semplice. Il progetto doveva ottenere il nulla osta di Fvg Strade. In funzione delle previsioni che riguardano la statale a est dell’abitato sacilese, è stato chiesto uno studio complessivo, che facesse sintesi di tutte le istanze. Procedure che sono state portate avanti, senza titubanze, sia dalla mia amministrazione sia da quella attuale guidata dal sindaco Carlo Spagnol", spiega Ceraolo.

"Inoltre, per la realizzazione dell’intervento, è necessaria una variante urbanistica con contestuale avvio della procedura espropriativa, seppure per due aree di modeste dimensioni, ma necessarie per migliorare i raccordi d’innesto. La variante sarà assunta contestualmente all’adozione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica (il progetto preliminare, già pronto) in un prossimo consiglio comunale", continua l'assessore.

"Il privato parteciperà, quindi, con la quota di sua spettanza, mentre il rimanente costo sarà coperto con fondi del bilancio comunale. Le amministrazioni, quindi, non sono state con le mani in mano, perché abituate a tener fede agli impegni assunti con le comunità. Con fatti concreti, anche se in tempi superiori alle aspettative dei cittadini, ma anche di noi amministratori, che vorremmo restituiti agli Enti locali maggiori competenze e maggiori autonomie nelle scelte, per snellire procedure oggettivamente troppo pesanti”, conclude Ceraolo.