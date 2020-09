Sacile, al via il progetto per la rotonda di san Liberale

Assegnato dai funzionari municipali il progetto della rotonda di San Liberale, una delle opere pubbliche più attese a Sacile. "Il progetto - spiega l'assessore Roberto Ceraolo - gode di un finanziamento regionale di 900mila euro, concesso all’interno delle procedure di “concertazione” tra Comune e Regione per le opere di valenza sovra comunale".

"La nuova rotonda, infatti, risponde a esigenze della comunità locale, ma anche alla necessità di rendere maggiormente fluido e scorrevole il traffico lungo la statale 13 Pontebbana. Un’esigenza, quest’ultima, che è stata pienamente soddisfatta con le due rotonde realizzate nel recente passato agli incroci con le strade per Ronche e per Villorba. La selezione per i servizi di progettazione è stata svolta per l’intero iter progettuale, fino al progetto esecutivo, e l’esito finale ha premiato lo studio Albertin e associati di Conegliano".

"L’importo dell’opera è certamente significativo e il progetto dovrà considerare le cinque strade che convergono nell’incrocio, coniugando le necessità pubbliche con quelle delle proprietà private circostanti", prosegue Ceraolo. "Particolare attenzione, inoltre, viene richiesta ai progettisti incaricati per gli attraversamenti pedonali e ciclabili, visti i tanti insediamenti residenziali a nord della Pontebbana e la necessità per molti di raggiungere il centro io le scuole senza l’impiego dell’automobile. Le caratteristiche geometriche della nuova rotonda dovranno sostanzialmente ricalcare quelle delle altre due già realizzate, che si sono dimostrate adeguate, funzionali ed efficienti".

"La realizzazione di una rotonda all’incrocio di San Liberale è un obiettivo che stiamo perseguendo da anni e non abbiamo mai 'mollato la presa', nonostante la finanza pubblica versi da anni in una situazione non certamente florida, nemmeno lontanamente paragonabile alle condizioni ante-crisi del 2008. Questo rende certamente più difficile perseguire i progetti capaci di migliorare le condizioni di vita delle comunità. Per quest’opera è quindi tempo di passare dalle parole ai fatti. Seguiremo con attenzione e passo-passo lo sviluppo della progettazione che, una volta conclusa, permetterà di bandire la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori e concretizzare un altro importante tassello del cosiddetto Progetto-Sacile, sul quale ci stiamo impegnando da anni e sul quale l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Spagnol sta operando in proficua continuità", conclude Ceraolo.