Sacile, continua la battaglia per il Sottopasso della Stazione

Nello Studio dell'avvocato Anna Piemontese a Sacile, si è tenuto un incontro tra il consigliere regionale del Gruppo Cittadini, Tiziano Centis, il Presidente del Comitato Sottopasso ciclo pedonale della Stazione Pierluigi Poletto e l'ingegner Giorgio Presot, esperto in Urbanistica e da sempre attento alla sostenibilità e vivibilità di Sacile. Al centro del confronto, il coinvolgimento della Regione sulla questione relativa al sottopasso.

"L'opera - spiega il Comitato - è 'in stallo' da anni, ma le recenti notizie di cronaca ne hanno rinnovato l'attualità, sia per la pericolosità del passaggio a livello, legata alle lunghissime attese con le sbarre abbassate, sia perché la zona Sud di Sacile è in questo modo quasi completamente isolata, soprattutto per ciclisti e pedoni, dal centro città".

"Il consigliere Centis si è fatto portavoce delle nostre istanze e presenterà un'interrogazione in Consiglio regionale per chiarire disponibilità e stanziamento dei fondi di finanziamento dell'opera, stato del Progetto da parte di Rfi e motivazioni tecniche della correlazione e subordine, paventata dall'Amministrazione comunale, del Sottopasso della Stazione alla realizzazione della Gronda. All'esito dell'interrogazione", conclude il Comitato, "abbiamo intenzione di aggiornaci nuovamente".