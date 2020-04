Sacile, la nuova scuola di via Flangini si farà

La nuova scuola primaria di via Flangini a Sacile si farà. "L’opera - spiega l'assessore Roberto Ceraolo - non è stata compresa nel documento contabile del 2020 solo ed esclusivamente perché le nuove disposizioni per la formazione dei bilanci dei Comuni non permettono l’iscrizione di opere superiori al milione di euro qualora non sia già stato formalmente approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica (cioè il progetto preliminare), dell’opera medesima".

"Un progetto che il Comune di Sacile ha già ricevuto dai professionisti incaricati (lo Studio Runcio & associati di Udine), e che sta concludendo le verifiche da parte del nostro ufficio tecnico, e che sarà portato all’approvazione della giunta nei prossimi giorni. La copertura economica necessaria (3,9 milioni di euro) è già stata programmata e garantita", prosegue Ceraolo.

"Il passo successivo, nel rispetto delle non poche norme che presidiano la realizzazione delle opere pubbliche, sarà la gara tra i professionisti per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e della direzione lavori della nuova scuola che, una volta approvato, permetterà l’apertura della gara d’appalto tra le imprese abilitate per selezionare chi provvederà alla concretizzazione della tanto attesa opera pubblica. Anche in questa partita, quindi, l’amministrazione guidata da Carlo Spagnol terrà fede agli impegni con i quali si è presentata, nonostante le difficoltà aggiuntive causate dall’insorgere dell’attuale, inaspettata e imprevedibile, criticità sanitaria", conclude l'assessore.