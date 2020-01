Saf indaga la soddisfazione dei passeggeri

Dall'1 febbraio è online l’annuale indagine di customer satisfaction, condotta da Saf per sondare il grado di soddisfazione dei passeggeri che utilizzano il trasporto pubblico locale. Il sondaggio rappresenta un’occasione per i passeggeri di esprimere il loro parere sui vari servizi offerti. Il feedback ricevuto, infatti, costituirà la base per le prossime strategie di intervento e per gli eventuali cambiamenti nel contesto operativo volti a migliorare la qualità dei servizi offerti.

Per compilare il questionario, in forma anonima, è sufficiente cliccare il banner nella home page del sito di Saf (www.saf.ud.it) e si accede direttamente alle domande, che vertono su: rete dei servizi, orari, tempo di viaggio, facilità d'uso, sicurezza e affidabilità, comfort dei mezzi, rispetto dell'ambiente, valutazione del personale.

I risultati, come di consueto, saranno pubblicati nella Carta dei Servizi 2020 di Saf Autoservizi.