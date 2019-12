Saf premia sette dipendenti con 25 anni di 'fedeltà'

Sette dipendenti sono stati premiati quest’anno con la medaglia d’oro per i 25 anni di servizio in SAF, in occasione della tradizionale cerimonia natalizia di SAF con i dipendenti, alla presenza dei dirigenti dell’Azienda, del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del sindaco di Udine Pietro Fontanini.



Angelo Costa, Presidente SAF e amministratore delegato di Arriva Italia (società che detiene la maggioranza delle quote SAF) e Alberto Toneatto, amministratore delegato di SAF, hanno consegnato le medaglie d’oro a Mauro Gorizzizzo, Nicola Lauzzana, Fabrizio Musig, Gianluca Tinolli, Lucio Viotto, Arnaldo Zampa e Brunetto Cantarutti.



La cerimonia di Natale è stata inaugurata con il benvenuto del dott. Costa, che ha ricordato le sfide che SAF ha di fronte con il nuovo contratto di servizio: “Abbiamo l’obiettivo - anche come Arriva Italia - di offrire alla collettività un miglioramento del servizio in termini di efficienza e di costi, anche attraverso il consolidamento delle partnership con gli altri operatori e dell’integrazione ferro-gomma. Ci saranno ricadute positive per tutti, sia per chi utilizza il servizio di trasporto pubblico, ma anche per i dipendenti di questa azienda che hanno una prospettiva di 10/15 anni di stabilità di contratto”.



L’augurio speciale per il Santo Natale è rivolto a tutti gli operatori a contatto con il pubblico: “è responsabilità di ciascuno di noi la costruzione di relazioni positive con le persone che salgono sui nostri mezzi. Attraverso un sorriso o un saluto proviamo a migliorare la società in cui viviamo: un’opportunità per migliorare anche il lato non strettamente professionale ma più umano del lavoro che facciamo”.



Il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga ha ringraziato tutti i dipendenti SAF e il gruppo Arriva per l’importanza del servizio di trasporto pubblico locale, che “non è semplicemente un normale servizio, ma uno dei diritti fondamentali dei cittadini, e per questo l’amministrazione regionale ha molto investito in questo settore.



Quella dell’intermodalità – ha sottolineato Fedriga - è la grande sfida del futuro e l’attrattività di questa regione, che ha numeri e strutture di piccole dimensioni, si basa sulla qualità del servizio. Il trasporto pubblico locale può essere il valore aggiunto, perché, oltre a svolgere il servizio essenziale della mobilità dei cittadini, può rappresentare un fattore che contribuisce ad attrarre investimenti e aziende che offrono lavoro a questo territorio”.



Il Sindaco di Udine Pietro Fontanini portando gli auguri per le prossime festività, ha richiamato le novità che ci saranno in città grazie al nuovo contratto di servizio.

"Voglio porgere un caro augurio a tutti i dipendenti di Saf per le imminenti festività natalizie che quest’anno potranno essere ancora più serene grazie alla firma del nuovo contratto di servizio che garantisce una solida prospettiva lavorativa ancora per molto tempo".



"Prossimamente a Udine ci saranno delle novità. Sono previsti nuovi percorsi per il servizio del trasporto pubblico che in città è rivolto in particolare ai giovani studenti e agli anziani, per i quali l’autobus è un mezzo fondamentale per spostarsi e raggiungere i luoghi di proprio interesse. Inoltre, il Comune contribuirà insieme all’azienda a fornire più controlli per limitare ulteriormente i comportamenti delle persone che ancora usufruiscono del servizio senza pagare il biglietto o non rispettando la collettività con atteggiamenti non corretti nei confronti degli altri passeggeri o del personale".





La famiglia di un collaboratore di SAF di origini ghanesi con gravi problemi di salute ha voluto fare un ringraziamento pubblico per l’iniziativa di solidarietà dei colleghi che, grazie a una colletta tra i dipendenti SAF, ha permesso di acquistare i biglietti aerei per i familiari che hanno potuto così raggiungerlo in Italia e sostenerlo in questo momento delicato.