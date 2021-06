Saldatrice in dono alla Casa dell'Immacolata

L'Associazione "Amici di don Emilio", sodalizio fortemente voluto dal compianto vescovo di Udine Monsignor Alfredo Battisti, che tra le sue finalità, oltre a quella di mantenere vivo tra la gente il ricordo di don Emilio "il don Bosco del Friuli", si impegna a raccogliere fondi da destinare alla Fondazione "Casa della Immacolata" per le attività che programma per i ragazzi minorenni ospiti nella struttura.

In questo periodo, il Centro di Formazione che opera presso la Casa della Immacolata è impegnato in un apprezzabile ampliamento del laboratorio di falegnameria. Per questo è stato sottoscritto un protocollo di intesa con le Aziende del settore che aderiscono al "Cluster dell'arredo" e questo in collaborazione con l'Enaip, il Malignani e le Associazione degli Industriali e degli Artigiani della Città.

Prosegue la attività formativa rivolta ai disoccupati con la proposta di un percorso nel settore della meccanica, nella saldatura e nella carpenteria dove si sono ottenuti ottimi risultati di inserimento occupazionale. Conoscendo e condividendo queste finalità del Centro Professionale, l'Associazione "Amici di don Emilio" ha voluto dimostrare ancora una volta la propria generosità facendo una donazione finalizzata all'acquisto di una saldatrice "a filo" che vada ad integrare il reparto di meccanica. Si tratta di una specifica attrezzatura che verrà utilizzata nei prossimi corsi in programma,a partire dal prossimo mese di Settembre".