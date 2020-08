Saldi flop in Fvg, soprattutto per la moda maschile

Partenza sotto tono quella dei saldi estivi, anticipati di una settimana dalla Regione, in considerazione dell'emergenza sanitaria del protrarsi della chiusura di molte attività economiche, e avviati il 25 luglio scorso.

"I risultati non sono quelli che dici attendevamo e contavamo in qualcosa di più - spiega Alessandro Tollon, vice presidente di Confcommercio Udine - certo qualche cliente affezionato è venuto, ma il risultato non è sicuramente in linea rispetto agli altri anni, potevamo attenderci ma speravamo in meglio. Anche la notte bianca di Udine è stata un po' sottotono. Certo, una grande iniziativa molto interessante, però dal lato commerciale sia ha un po' l'impressione che ci sia una stanca, soprattutto per quanto riguarda la moda maschile. Siamo un po' al palo, c'è più un acquisto di necessità che un acquisto emozionale".