Saldi invernali al via al Città Fiera

È ormai alle porte la partenza dei saldi invernali che quest’anno prendono il via giovedì 7 gennaio. La nuova stagione dei saldi si apre con il Friuli Venezia Giulia in zona gialla (7/8 gennaio), quindi con possibilità di movimento delle famiglie all’interno di tutta la regione. L’anno riparte quindi con il consueto fermento e con la speranza che possa esserci una ripartenza che porti ossigeno a tutte le attività economiche del territorio. A Città Fiera tantissime le opportunità che attendono il pubblico, con sconti che arriveranno fino al 70%.



A Città Fiera sono 250 le piccole e grandi attività insediate che con forza e impegno hanno affrontato le sfide che l’anno ormai chiuso ha portato. Una vera e propria comunità di 1.700 persone che nel 2020 non si è mai fermata e si è adoperata seguendo scrupolosamente le linee guida legate alla sicurezza. Anche in occasione della partenza dei saldi le misure di prevenzione, a tutela del pubblico e degli operatori, sono state studiate e sviluppate ad hoc ed hanno messo in atto sia trattamenti di disinfezione, grazie a presidi medico chirurgici, che di sanificazione delle parti più sensibili del centro commerciale. Sicurezza favorita anche dalle ampie dimensioni del centro che, abbinate alla convenienza economica dei prodotti presenti a Città Fiera, continuerà ad essere “sicuramente” al servizio del territorio.