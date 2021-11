Sale l’attesa per il 'Black Friday'

Venerdì 26 novembre si darà il via alla stagione dello shopping natalizio con uno degli eventi più attesi dell'anno: il Black Friday. Dagli Usa, la tradizione del ‘venerdì nero’ ha conquistato sempre più consumatori anche nel nostro Paese.

Durante questa giornata, dedicata interamente agli acquisti, sarà possibile approfittare di offerte e sconti (che possono arrivare fino all'80%) su diverse tipologie di prodotti.

Secondo una ricerca svolta da Tiendeo.it, la categoria merceologica che avrà maggior successo sarà l'elettronica (32.2%), seguita da casa e giardino (30.5%), moda e bellezza (30.5%), viaggi (5,1%) e giochi (1,7); inoltre, più della metà degli intervistati, ha riferito di non volere superare un budget di 100 euro, puntando al risparmio.

Tradizionalmente gli sconti dovrebbero essere limitati a una sola giornata, ma sempre più esercizi commerciali, per aumentare l'affluenza dei clienti e incentivare gli acquisiti, anticipano il Black Friday o prolungano le vendite promozionali per qualche giorno.

Il Venerdì Nero in arrivo è attesissimo in quanto è il primo post pandemia che, lo scorso anno, aveva reso praticamente impossibile recarsi nei negozi, favorendo gli acquisti online, che offrono la comodità di far arrivare la merce direttamente a casa propria. Tutto questo a discapito degli esercizi commerciali che si trovano a dover fronteggiare una concorrenza sempre maggiore. Quest'anno più che mai, dunque, acquistare nei negozi fisici è un'ottima occasione per aiutare l'economia locale.

Molti i punti vendita in Fvg che proporranno offerte imperdibili, dai numerosi negozi a conduzione familiare ai grandi centri commerciali fino ad arrivare ai grandi outlet.