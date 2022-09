Sale l'attesa per Casa Moderna

E’ il momento di Casa Moderna, la fiera dedicata alla casa e all’abitare più amata e attesa in tutto il Friuli Venezia Giulia, e non solo. La 69esima edizione prende il via sabato 1 ottobre (con stand aperti a partire dalle 10) e sarà la prima inaugurazione, prevista alle 11.30 in sala Bianca, per il neo Presidente di Udine e Gorizia Fiere Antonio Di Piazza che presenterà questa storica manifestazione, così importante per le aziende che vi espongono e per il sistema economico e produttivo della Regione.

Alla cerimonia inaugurale interverrà l’Assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli e, per la compagine societaria della Fiera, il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, Giovanni Da Pozzo, l’Assessore Attività Produttive del Comune di Martignacco Giulio Merluzzi, l’Assessore Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi Comune di Udine, Maurizio Franz e il Presidente di Confartigianato - Imprese Udine, Graziano Tilatti.

Dopo gli interventi seguirà il tradizionale taglio del nastro e la visita dei padiglioni, completamente saturati dalla partecipazione di 126 espositori diretti che, con le loro case rappresentate, portano a oltre 200 i marchi presenti. L’offerta espositiva, con oltre 163 settori merceologici, è particolarmente vasta e diversificata per rispondere in modo qualificato alle nuove esigenze dei visitatori, sempre più attenti non solo al bello e a ciò che fa tendenza, ma anche alla funzionalità, al risparmio – energetico in primis – all’utilizzo di materiali e tecniche per il rispetto della salute dentro le mura domestiche e dell’ambiente.

Sostenibilità e risparmio delle risorse energetiche e naturali, economia circolare, sicurezza e comfort sono argomenti che pervadono gran parte dell’esposizione e in modo più specifico il padiglione 8 di Casa Biologica dove espone anche lo sponsor storico di Casa Moderna, l’Amga Energia & Servizi – Gruppo Hera, proponendo soluzioni integrate per l'efficienza energetica e la mobilità elettrica con colonnine e wall box per la ricarica elettrica delle auto.

L’arte del saper fare e del saper lavorare la materia, peculiarità delle piccole – medie imprese artigiane del Fvg, trova espressione al padiglione 7, nell’area di Cata, Cna e Confartigianato dove una collettiva di aziende declina design e artigianato in camere, complementi d’arredo, cucine componibili, mobili in stile e su misura, sistemi di riscaldamento, serramenti e molto altro per un viaggio alla scoperta delle lavorazioni del territorio, tra tradizione e innovazione.

L’edilizia del futuro è protagonista in Fiera nello stand del CEFS, Centro Edile per la Formazione e Sicurezza di Udine, al padiglione 6, pensato soprattutto per coinvolgere i giovani e fare loro conoscere le opportunità di un settore, quello dell’edilizia, che, forte come non mai di investimenti e di risorse, è alla costante ricerca di tecnici e maestranze da impiegare per un lavoro sicuro e appagante. La novità di quest’anno sarà, tra i numerosi eventi in programma, la selezione regionale di Ediltrophy 2022, che si terrà nei piazzali della Fiera. Si tratta di una gara di arte muraria finalizzata alla promozione settoriale del lavorare bene e del lavorare in sicurezza.

Casa Moderna è sinonimo di sinergie con le istituzioni e le categorie del territorio, collaborazioni che si rinnovano anche quest’anno, in primis con la Regione sulle misure di sostegno dell’edilizia convenzionata e agevolata e con i settori e le filiere bosco-legno-servizi. Le tre Direzioni regionali centrali (attività produttive e turismo - risorse agricole e forestali - infrastrutture e servizi) saranno presenti al padiglione 8 con un corner informativo finalizzato al dialogo e alla ricerca del coinvolgimento di tutti i soggetti del sistema casa e con uno spazio espositivo dedicato al bosco e ai servizi. Nel team dei sostenitori anche gli sponsor tecnici PF Group Pulitecnica Friulana e Corpo Vigili Notturni.

Per visitare gli stand di Casa Moderna e prendere parte agli eventi in programma (www.casamoderna.it) ci sono nove giornate, ossia fino a domenica 9 ottobre e anche l’ingresso è all’insegna del risparmio e della convenienza: da lunedì a venerdì l’ingresso e gratuito e non serve la pre-registrazione, mentre il sabato e la domenica si potrà visitare gli stand a soli 3 euro anziché 7 con una semplice e veloce registrazione online su www.promocasamoderna.it. Porte aperte e ingresso sempre gratuito per architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia che rappresentano un target di pubblico particolarmente interessante e stimolante per gli espositori.

Orari e info utili: sabato e domenica 10-20, da lunedì a venerdì 14.30-20. Accesso in Fiera da ingresso OVEST. Da lunedì a venerdì ingresso gratuito (senza pre-registrazione). Sabato e domenica: ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro, Promo 3 euro con pre-registrazione su www.promocasamoderna.it

Sabato e domenica hanno diritto al biglietto ridotto (5 euro) senza pre-registrazione gli OVER 65 e i minori dai 14 ai 18 anni non compiuti. Ingresso omaggio da 0 a 13 anni.

SPECIALE PROFESSIONISTI: architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia potranno visitare gratuitamente tutti i giorni e senza pre-registrazione Casa Moderna. Per usufruire di questa opportunità, i professionisti dovranno rivolgersi all’ingresso ovest della Fiera presentandosi con il proprio tesserino identificativo attestante l’iscrizione all’Ordine/Collegio. Nel caso in cui il tesserino non sia disponibile, il personale all’ingresso verificherà online l’iscrizione del professionista.

Parcheggio gratuito. Usa l’autobus: Servizio di collegamento urbano fra la città di Udine e il quartiere fieristico con i mezzi di Arriva Udine (Numero Verde TPL FVG 800052040 – www.tpl.fvg.it).

www.casamoderna.it