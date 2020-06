Sale l'attesa per Gorizia in fiore

Sarà la splendida location dei Giardini pubblici a ospitare la nuova edizione di Gorizia in fiore che si svolgerà dal 3 al 5 luglio. Organizzata dal Comune insieme ad Assofiori Italia e Flash sarà la prima manifestazione post Covid 19 in quest'area. Saranno presenti numerosi espositori con fiori e piante di ogni genere. Inoltre è prevista la presentazione di libri e altre iniziative corollario.

"I Giardini pubblici rappresentano senz'altro una cornice ideale per tante tipologie di eventi comprese le esposizioni come questa", rimarcano il sindaco Rodolfo Ziberna e l'assessore alle attività produttive Roberto Sartori. "E' un posto bellissimo che miglioreremo ulteriormente con gli interventi di riqualificazione che abbiamo in programma e, peraltro, non serve neppure bloccare il traffico visto che gli ampi viali che costeggiano i Giardini pubblici e gli spazi interni consento già una circolazione pedonale ottimale in occasione di mercati o esposizioni con Gorizia in fiore".

Sindaco e assessore ritengono che la manifestazione si sposi benissimo con la città. "Grazie al personale del verde pubblico comunale le nostre fioriere e le aiuole, a partire da quelle che si trovano al centro di incroci, sono molto curate e ricche di colore, con un mix di piante e fiori che, insieme rappresentano un bel colpo d'occhio, soprattutto in un periodo difficile come questo in cui c'è bisogno di uscire dalla negatività di questi mesi. Siamo orgogliosi dell'immagine della nostra città e Gorizia in fiore arriva in un momento in cui c'è tanta voglia di ripartire e di andare avanti con positività".

Fra l'altro, in questi giorni, insieme ai vertici dell'Ascom si stanno rimodulando le iniziative volte a rendere attrattiva Gorizia durante il periodo estivo. "Insieme al presidente Madriz stiamo cercando di mirare al meglio gli orari di attivazione delle isole pedonali, privilegiando la parte serale- evidenzia Sartori- e, contestualmente, far coincidere gli eventi con iniziative di carattere commerciale magari creando un appuntamento settimanale fisso. In ogni caso voglio esprimere un plauso per tutte le attività che, pur fra grandissime difficoltà, stanno cogliendo ogni occasione, a partire dalla gratuità della Tosap e dell'allargamento degli spazi per tavolini e sedie per poter ripartire. Continuiamo così".

Auspica il successo dell'iniziativa anche il promotore dell'evento, Vincenzo Rovinelli. "Trovo che i Giardini pubblici rappresentino davvero lo scenario ideale per questa manifestazione- ribadisce- e sono certo che i nostri espositori, tutti di grande qualità, sapranno offrire il meglio dei loro prodotti, come sempre. Le iniziative che abbiamo fatto a Gorizia hanno sempre ottenuto ottimi risultati e sicuramente sarà così anche in questo caso".