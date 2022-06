Saluto al sole a Ronchi dei Legionari

E' stata la splendida cornice della villa Romana di via dei Raparoni, a Ronchi dei Legionari, a ospitare, questa mattina all'alba, il “Saluto al sole”, in occasione del solstizio d'estate e della giornata della musica.

Protagonista assoluto uno straordinario fisarmonicista, Ghenadie Rotari. Moldavo, si è esibito in tutta Europa, Nord America e Asia in sale di primissimo livello. E’ stato spesso invitato, come solista e come musicista da camera, a festival ed eventi internazionali. L'iniziativa, primo appuntamento d'Incontri d'estate in biblioteca, è stata curata con la collaborazione di Trieste Classica Aps. Una giornata speciale, dedicata alla musica. Nata in Francia nel 1982 e, dal 1985, diffusasi in Europa e nel mondo, la Festa della Musica è una celebrazione della musica dal vivo destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, per tutti i generi di musica.

Ma il 21 giugno è anche il solstizio d’estate e per questo motivo da anni questo incontro viene chiamato “Saluto al sole”. Nasce, al rinnovarsi del ciclo delle stagioni, come saluto al giorno più lungo dell’anno, che porta con sé intensità e potenza, che parla di rinnovamento e di forza. E in quanto primo giorno d’Estate questo appuntamento segna anche l’apertura della rassegna “Incontri d’estate in biblioteca”, che, appunto, è iniziata ieri e si concluderà il 15 luglio e prevede incontri d’arte, musica e teatro.

Il quartetto d’archi che doveva condividere questo momento purtroppo per un impedimento indipendente dalla sua volontà non può essere presente stamattina, e questo saluto al sole è stato pertanto affidato a Rotari. Ha ricevuto primi premi in concorsi musicali internazionali. Il suo interesse per la musica contemporanea, come mezzo di espressione lo ha portato a collaborare con molti importanti compositori ed ensemble. È apparso in numerosi programmi radiofonici e televisivi e la sua musica è stata ascoltata decine di migliaia di volte su piattaforme come Spotify e Apple Music.

In questa così particolare mattinata ha proposto musiche di Bach, Piazzolla, Scarlatti, Makkonen, Rameau, Galliano e Zubitsky. La rassegna è resa possibile anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.