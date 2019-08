Salva la bimba in piscina, il grazie di Forni Avoltri

Il Bella Italia Dolomiti di Piani di Luzza, nei giorni scorsi, era stato teatro di un importante salvataggio. Grazie alla prontezza del bagnino-architetto del villaggio, Matteo D’Incà, e del medico in servizio nella struttura, Stefano Vattolo, infatti, una bimba che aveva avuto un malore in piscina è stata subito soccorsa. Il bagnino l’ha estratta dalla vasca, praticandole il messaggio cardiaco. Poi, assieme al dottore, è proseguita la rianimazione, con il supporto del defibrillatore, fino all’arrivo del personale sanitario che, dopo aver intubato la bambina, l’ha trasportata in ospedale a Udine.

Il bagnino, il direttore operativo Carlo Zilli e il project manager dei villaggi Bella Italia Marino Firmani sono rimasti in contatto con la mamma della ragazzina per avere sue notizie e hanno saputo che è fuori pericolo, sebbene sia ancora ricoverata. Anche il sindaco di Forni Avoltri, Sandra Romanin, ha seguito tutta la vicenda e ha voluto riconoscere l’eccellente operato del personale di salvamento, consegnando a Matteo D’Incà una pergamena per esprimere la riconoscenza per la tempestiva e valorosa azione compiuta.

Oggi, si è quindi svolta una piccola cerimonia proprio nel solarium adiacente alla piscina, alla presenza del personale, del direttore Zilli, del manager Firmani, del Sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer e del suo vice Marco Rossa, del vicesindaco di Forni Avoltri Angelo Romanin, dell’assessore all’istruzione Helene Kofler e dell’assessore allo sport Emanuele Ferrari.

Grande emozione quando, durante la consegna della pergamena, è stata raggiunta al telefono la mamma della bambina. La piccola paziente non poteva parlare poiché stava facendo un’ecografia, ma la signora ha voluto assicurare tutti sullo stato di salute e soprattutto ringraziare Matteo per aver salvato la vita a sua figlia. Attimi di grande commozione per tutti i presenti, ma la buona notizia ha consentito di concludere la cerimonia con il sorriso e un brindisi.