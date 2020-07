Salviamo il fiume Fella

Protesta pacifica. Domenica 5 luglio, per salvare il fiume Fella, promossa da Legambiente Fvg, Free Rivers Italia, Un Lago da amare, da difendere, da valorizzare (lago di Cavazzo o dei Tre Comuni), Cevi Centro di Volontariato internazionale e Voglio scorrere Libera con il sostegno dei circoli di Legambiente della Carnia - Canal del Ferro-Valcanale e della Pedemontana Gemonese, il Comitato per la tutela delle acque del bacino montano del Tagliamento, il Comitato salvalago, il Comitato per la forra del Leale, il Comitato spontaneo “NO centralina Ponte Rop” - Resia, Comitato PAS (per altre strade) - Carnia.

Il ritrovo è a Pietratagliata, alle 10,30, dopo il ponte in ferro di collegamento con l’abitato.

Sarà una protesta pacifica per tutelare il Fella da ulteriori manomissioni e prelievi. Alla fine dell’incontro è prevista una breve camminata lungo il Fella fino a Pontebba per condividere conoscenze dei luoghi e un momento conviviale.