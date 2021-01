Salviamo l'Obiz, l'ultima area verde di Cervignano

"Salvaguardiamo e tuteliamo la grande area verde denominata Obiz, posta alla periferia sud di Cervignano, attraversata dalla omonima strada bianca e chiusa dalle vie Grado e Giulia Augusta, quest’ultima facente parte del Comune di Terzo d’Aquileia", è la richiesta che parte da Cervignano Nostra e dal neo-Comitato Salviamo l'Obiz.

"L'area è di particolare valore ambientale, archeologico e storico per la presenza di corsi d’acqua e vigneti di pregio, dei resti della strada romana Julia Augusta, di insediamenti e di necropoli nonché della cinquecentesca villa dei nobili veneziani Obizzi (oggi case Gortani), il cui nome ha dato origine al toponimo odierno. La preziosa integrità naturale dell’Obiz è oggi seriamente minacciata da una nuova tangenziale che sconvolgerebbe irrimediabilmente il territorio".

"Fvg Strade, società partecipata dalla Regione, ha infatti inviato al Comune di Cervignano un dettagliatissimo progetto di una grande arteria lunga circa un chilometro e trecento metri che, partendo dalla rotatoria posta al termine di via Aquileia di Cervignano, dopo avere superato con viadotto la strada bianca, attraversa sinuosamente l’area Obiz per sfociare in via Grado a sud del centro commerciale Coop. Il costo complessivo previsto supera gli otto milioni di euro", prosegue la nota delle due associazioni.

"Questa arteria fa parte di un progetto più generale, volto a bypassare a est il centro di Aquileia con un sistema di strade parte esistenti e parte da costruire". Cervignano Nostra, con il presidente Michele Tomaselli, e il neo Comitato Obiz sorto proprio per impedire il progetto e guidato da Antonio Rossetti, "non sono pregiudizialmente sfavorevoli all’idea di far transitare fuori da Aquileia il traffico turistico diretto a Grado ma sono nettamente contrari al devastante e costosissimo progetto di Fvg Strade perché esso potrebbe essere sostituito da un altro che ridurrebbe al minimo l’impatto sul territorio, costerebbe molto meno e alleggerirebbe il peso del traffico all’incrocio semaforico di Terzo d’Aquileia", si legge ancora nella nota.

"Infatti, sarebbe sufficiente creare una bretella di circa 350 metri all’estremo margine sud dell’area Obiz, che allacci la via Julia Augusta poco a nord di via Berlinguer di Terzo con via Grado poco a nord del civico 17. Alla velocità di 70 km/h un'automobile impiegherebbe un minuto per percorrere la nuova grande arteria ma impiegherebbe soltanto poco più di due minuti per coprire il percorso alternativo, che sfrutta in gran parte strade già esistenti e ottime. Non pare che il risparmio di un minuto di viaggio possa valere otto milioni di euro e la distruzione di tanta bella e ricca campagna".

"Crediamo che il territorio comunale di Cervignano non possa più sopportare ulteriori cementificazioni e urbanizzazioni, che ormai sono assolutamente prevalenti. Oltre all’espansione edilizia, Cervignano ha subìto la grandiosa presenza dello scalo ferroviario e dell’Interporto e la servitù di strade, ferrovie, metanodotto, acquedotto, elettrodotto e pare che si voglia procedere in questa malsana direzione. Fvg Strade ha chiesto al Comune di preparare una variante al Piano Regolatore Comunale per accogliere la nuova tangenziale. La variante dovrà poi essere deliberata e votata dal Consiglio Comunale", si legge ancora nella nota. "Chiediamo al Consiglio comunale di votare un compatto 'no' al progetto e, simultaneamente, di votare all'unanimità una mozione di tutela di tutte le aree verdi ancora presenti sul territorio comunale. Da parte nostra lavoreremo con il Comitato e viceversa per contrastare la nuova tangenziale, per perorare la soluzione alternativa e per informare e sensibilizzare la cittadinanza".