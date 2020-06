San Dorligo, proposta per ridurre l'impatto del deposito di oli

Sono stati resi pubblici oggi dal Comune di San Dorligo della Valle/Občina Dolina i risultati dello studio svolto dal gruppo di tecnici esperti coordinato da Arpa finalizzato a individuare valide proposte operative per ridurre i cattivi odori dei depositi di oli pesanti presenti nel territorio.

Lo studio “Possibili azioni di contenimento delle molestie olfattive legate all'attività di deposito di oli minerali presente sul territorio del Comune di San Dorligo della Valle/Občina Dolina” è stato realizzato da un gruppo di lavoro formato da professionisti di comprovata esperienza in ambito impiantistico e nell’attività petrolchimica, individuati all’interno di Arpa Fvg, Arpa Veneto, Arpa Puglia e del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste.

L’elaborato, realizzato grazie a un contributo della Regione, effettua un'approfondita disamina della situazione attuale e dei possibili interventi di miglioramento. In particolare, rileva come negli anni siano state effettuate numerose indagini ambientali da parte di Arpa e degli altri organi di controllo, come anche siano stati adottati dal gestore degli accorgimenti impiantistici per l’abbattimento degli odori (ad esempio, con l’installazione di nebulizzatori ad acqua sui bordi delle cisterne), che purtroppo non sono stati sufficienti a eliminare il problema.

Per gli esperti le emissioni odorigene sono associate alla presenza di composti organici volatili (COV); solo l’abbattimento di questi composti potrà ridurre significativamente il disagio dovuto agli odori.

Sulla base di quest’ultima considerazione il gruppo di lavoro ha formulato una proposta operativa che consiste nel ridurre l’adesione del petrolio alle pareti dei serbatoi, evitando che il greggio, in seguito all’abbassamento del tetto flottante, rimanga per troppo tempo esposto all’aria e soggetto all’evaporazione. Ciò potrà essere realizzato applicando sul rivestimento interno del fasciame un prodotto specifico a bassa adesività, sostituendo il sistema di tenuta a pattino metallico attualmente adottato ed eseguendo un trattamento di pulizia e sabbiatura delle pareti dei serbatoi.

Al fine di valutare l’efficacia delle proposte, il gruppo di esperti suggerisce di intervenire con una prima sperimentazione su un singolo serbatoio presente all’interno del deposito Siot in regime di normale funzionamento.