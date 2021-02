San Valentino, i regali da evitare

San Valentino è alle porte e, come ogni anno, si pone il problema di cosa regalare al partner perché, lo sappiamo, sbagliare il regalo a San Valentino è fonte di malumori e tensioni più di ogni altra festa dell’anno. Tra regali assolutamente da evitare, esperienze adrenaliniche in coppia, regali originali e pegni d’amore, idealo, portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi, ha voluto indagare l’interesse online degli uomini e delle donne nelle giornate precedenti alla fatidica data per scoprire chi regala di più e cosa si regala1.

San Valentino e i regali delle donne: uomo barbuto sempre piaciuto?

Se è vero che ogni regalo ha un suo significato simbolico e spesso contiene un messaggio subliminale rivolto al proprio partner, potremmo dire che le donne per San Valentino vogliono l’uomo con la barba e quello che si prende cura del proprio aspetto.



San Valentino e i regali degli uomini: una fotografia è per sempre

Sex Toys a San Valentino: sono le donne le più intraprendenti

San Valentino, passione e cucina un connubio da sempre

Quando acquistare i regali per San Valentino?

Secondo i dati di idealo, infatti,Ai primi posti della classifica dei regali scelti da lei per San Valentino troviamo anche i, cresciuti prima della festa degli innamorati del +150,7%, i(+58,2%), i(+53,2%) e i(+35,1%).I diamanti sono da sempre considerati il pegno d’amore per eccellenza, il regalo simbolo dell’amore indissolubile. Tuttavia anche altri doni hanno un elevato tasso simbolico e rimandano a promesse e impegni, forse in modo meno conclamato ma altrettanto eloquente!Secondo i dati di idealo, il regalo più cercato online per San Valentino dagli uomini sono le(+118,2%), piccoli e magici strumenti che in un click compiono un piccolo miracolo trasformando in immagine un ricordo che lì resterà per chissà quanto tempo.Ai primi posti della classifica dei regali scelti da lui per San Valentino troviamo anche i profumi per donna (+115,2%), i profumi Unisex (+107,9%) e i rasoi elettrici (+83,7%).Tra i regali più amati per la festa degli innamorati ci sono gli oggetti legati all’erotismo e alla sessualità perché, lo sappiamo, San Valentino non è solo tempo di cenette romantiche e cioccolatini ma anche di momenti per riscoprire la sensualità.Così, ad esempio, per aiutare la coppia a ritrovare l’intesa potrebbe essere divertente ricorrere all’aiuto dei sex toys, la cui scelta online negli ultimi anni è divenuta sempre più ricca, varia e soprattutto facilmente accessibile.idealo ha voluto indagare, nei giorni prima di San Valentino, l’interesse online per iSecondo i dati del portale, le donne sono le più intraprendenti quando si parla di eros e, con molta probabilità, a San Valentino regaleranno un Sex Toy: l’interesse femminile online verso questi articoli, è infatti aumentato del +193,4% nei giorni precedenti alla festa.È più contenuto, invece, l’interesse maschile verso i Sex Toys come regalo per San Valentino con un aumento online del +81,7%.Il cucinare richiede, come una storia d’amore, la passione, la creatività, la costanza e la dedizione oltre ad essere uno dei più alti gesti verso chi si ama e verso sé stessi.Mangiare e cucinare sono da sempre due grandi passioni per noi Italiani e nei mesi di lockdown il tempo per fare pratica non è mancato.Così, sia uomini che donne, per il prossimo San Valentino molto probabilmente regaleranno al proprio partner un elettrodomestico da cucina. Le ricerche online sul portale idealo, infatti, mostrano nei giorni precedenti alla festa degli innamorati, un aumento dell’interesse verso i Robot da cucina sia da parte di “Lei” (+33,3%) che da parte di “Lui” (+53,7%).Spopolano anche le macchine per il caffè, altra passione tutta italiana: sia gli uomini che le donne la regaleranno al proprio partner. Le ricerche online sul portale idealo, infatti, mostrano nei giorni precedenti alla festa degli innamorati, un aumento dell’interesse da parte di “Lui” del +44,5% verso le Macchine per il caffè espresso e del +40,1% verso le Macchine per il caffè a cialde e un aumento di interesse da parte di “Lei” del +51,9% per le Macchine per il caffè a cialde e del +18,8% per le Macchine per il caffè espresso.Scelto il regalo per il proprio partner, con la comparazione dei prezzi e l’acquisto nel mese migliore si possono sfruttare le offerte più convenienti e risparmiare anche molto, specialmente se si decide di comprare con qualche settimana di anticipo, all’apertura dei saldi2.Tra i prodotti che conviene acquistare online a gennaio, con i Saldi, troviamo i Regolacapelli e Barba, i Robot da cucina, le Fotocamere compatte e le Macchine per il caffè espresso.Si possono invece comprare “sotto data” per San Valentino le Macchine per il caffè a cialde, i Profumi Unisex, i Profumi per Donna e i Rasoi elettrici.“San Valentino è considerata da molti una ricorrenza romantica, un giorno importante per celebrare l’amore – ha dichiarato Filippo Dattola, Country Manager di idealo per l’Italia – In effetti, online si trovano molte offerte nelle settimane precedenti a San Valentino: si tratta di un’opportunità di risparmio non solo per chi vuole festeggiare al meglio la ricorrenza con il proprio partner, ma anche per chi semplicemente vuole trovare le migliori offerte grazie alla comparazione prezzi.”.A questo link è disponibile l’articolo sul magazine di idealo:idealo è un comparatore prezzi con oltre 145 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online.L’azienda viene fondata a Berlino nel 2000 e da allora è cresciuta costantemente. Dal 2006 entra a far parte del gruppo editoriale Axel Springer SE (editore anche di Bild Zeitung). Attualmente è presente in Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, con sei portali nazionali. Nel corso dei suoi primi 20 anni di attività ha ricevuto eccellenti recensioni e ha vinto numerosi test condotti da enti autorevoli e indipendenti impegnati nella tutela dei consumatori. Nel 2014 ha ottenuto dall’ente di certificazione tedesco TÜV Saarland il marchio di "comparatore certificato" per la qualità delle informazioni reperibili sul portale e le misure a protezione dei dati degli utenti. idealo mette a disposizione dei propri utenti centinaia di test sui prodotti e opinioni di altri utenti, non limitandosi ad offrire un servizio di comparazione per individuare i prezzi più convenienti, ma ponendosi anche come una guida autorevole e imparziale allo shopping on-line con schede tecniche, filtri di ricerca avanzati e recensioni di esperti. Oltre 800 persone provenienti da quasi 40 nazioni lavorano nella sede di Berlino. idealo è una partecipazione di maggioranza di Axel Springer SE.