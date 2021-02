San Valentino, il Tiare Shopping celebra l'amore universale

Qual è il vero significato di amore, se non quello di accogliere l’altro, gioire della sua esistenza, essere felice per i momenti che si condividono, dare – senza pretendere di ricevere – rispetto, affetto e attenzione. L’amore quindi, per definizione, è l’ “amore universale” ed è proprio questo aspetto che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) vuole sottolineare con l’iniziativa “Universal Love”, pensata in occasione della festa del 14 febbraio.

“Universal love” vuole celebrare l’amore in ogni sua forma: tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna, tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra amici e tra persone e “amici a quattro zampe”. Per questo motivo, da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio, la galleria del Meeting Place sarà arricchita da una serie di allestimenti che raffigurano le varie forme di affetto, per far riflettere sui valori più profondi della festa di San Valentino: l’amore è ovunque e l’amore è inclusione. Durante queste giornate, inoltre, chi acquisterà un regalo in tutti i negozi del Tiare, qualsiasi sia l’importo, potrà recarsi nei pressi dell’Infopoint vicino al mega cuore rosso e ricevere in omaggio una shopper speciale personalizzata con cui arricchire ulteriormente il dono. Tutti i dettagli dell’iniziativa su: www.tiareshopping.com



. In questo periodo i negozi rispettano i seguenti orari Galleria dal lunedì al venerdì (esclusi i prefestivi e festivi) tutti i negozi sono aperti dalle 9 alle 20 Sabato dalle 9 alle 20, domenica, prefestivi e festivi dalle 9 alle 14, sono aperte solo le categorie autorizzate Ristorazione: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, è consentito il servizio al tavolo; dalle 18, si effettuano esclusivamente i servizi di asporto e delivery; sabato e domenica si effettuano solo i servizi di asporto e delivery; Ikea dal lunedì al venerdì (esclusi i prefestivi e festivi) dalle 9 alle 20 sabato e domenica dalle 9 alle 18 solo per i possessori di Partita IVA Ipermercato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20.30 domenica dalle 9 alle 14 Tutti gli aggiornamenti sul sitoo chiamando l’Infopoint (0481/099480)