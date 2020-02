San Valentino solidale con l’Associazione De Banfield

La vecchiaia merita amore e dolcezza: al motto di “chi dona, ama” le volontarie dell’Associazione De Banfield - la struttura benefica che si occupa di tutti gli aspetti della vecchiaia prendendosi cura degli anziani, soprattutto non autosufficienti – sarà presente nella giornata di San Valentino con i cioccolatini della solidarietà.

Venerdì 14 febbraio, dalle 14.30 alle 19.30 la Libreria Lovat di Viale XX settembre ospita un banchetto dell’Associazione benefica dove sarà possibile acquistare squisiti cioccolatini prodotti per l’occasione. Ancora una volta i fondi raccolti si trasformeranno in ore di assistenza e cura per le persone anziane fragili che l’Associazione segue gratuitamente grazie al contributo dei privati. Con questa raccolta fondi, ancora una volta si vuole fare in modo che le persone anziane che si rivolgono alla De Banfield non vengano lasciate sole e ricevano il sostegno del personale qualificato e dei suoi volontari.