San Vito al Tagliamento chiede l’acquedotto a servizio della Zipr

“E’ più che mai necessario, urgente e improcrastinabile la realizzazione di un acquedotto a servizio delle aziende insediate della Zona industriale Ponte Rosso”. L’appello è del Sindaco Antonio Di Bisceglie, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day). Un’importante ricorrenza, che si celebra oggi, 22 marzo 2021, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate dalla Conferenza di Rio sullo Sviluppo Sostenibile (1992) per focalizzare l’attenzione sull’importanza di questo bene naturale e richiamare alla necessità che il suo utilizzo avvenga in modo responsabile e sostenibile.



Per la ricorrenza, l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, cittadina storicamente ricca d'acqua, ha organizzato un momento di riflessione. Il momento celebrativo è stato aperto dalla lettura di tre poesie evocative sull’acqua (autori: San Francesco, Pasolini e D’Annunzio) e si sono susseguiti poi gli interventi della Vicesindaca Federica Fogolin “sull’esigenza di preservare questa preziosa risorsa e l’impegno conseguente della Amministrazione”; dell’Assessora all’ambiente Giovanna Coppola “sul servizio idrico integrato e gli interventi previsti sul depuratore per un sempre più accurato servizio di depurazione e prevenzione inquinamento”.



A parlare anche Giancarlo De Carlo, Direttore generale di Lta, che ha fatto il punto sugli interventi in programma a San Vito da parte della partecipata Livenza Tagliamento Acque: “Si procederà prossimamente con l’appalto e la consegna del cantiere entro fine anno delle opere di potenziamento del depuratore di San Vito, che serve anche in Comuni di Casarsa, Valvasone Arzene e, in futuro, San Giorgio della Richinvelda. Il programma inserito nel piano quadriennale aziendale, con scadenza 2023, per circa 3 milioni di euro e relativo al Sanvitese, prevede anche lavori per interventi mirati alla sistemazione della rete fognaria della cittadina sanvitese”. Si è anche parlato di tariffe legate al servizio idrico integrato che rimarranno invariate.Le conclusioni sono state svolte a cura del Sindaco che ha lanciato una richiesta “ferma e determinata” per la realizzazione dell’acquedotto a servizio della Zipr. “La Giornata Mondiale dell’Acqua è soprattutto occasione per parlare del futuro di questa preziosa e fondamentale risorsa per l’uomo - ha detto il Sindaco Di Bisceglie che poi si è chiesto-: quali sono dunque le priorità? Certamente la valorizzazione della risorsa acqua evitando sprechi. Al contempo, parlando di ricadute concrete per il nostro territorio, ritengo sia necessario e urgente la realizzazione di un acquedotto da costruirsi all’interno della Zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, a beneficio delle aziende insediate”.Nei richiami storici alla presenza della cultura dell’acqua nella cittadina, Angelo Battel ha ricordato come San Vito al Tagliamento sia storicamente è ricca d’acqua dai tempi della sua fondazione: ne è un esempio la fontana del Castello conservata nella collezione del Museo del territorio”. Il Sindaco gli ha fatto eco ricordando “il pozzo di epoca romana rinvenuto vicino all’inizio della circonvallazione in prossimità della intersezione con la ex provinciale 21, dalle parti della Villa di Gorgaz”. Ha poi messo in risalto come nella cittadina “ci sia stato nei secoli lo sviluppo di una rete di fontane pubbliche a fare data 1893, e così pure al contempo di approvvigionamento autonomo dell’acqua da parte di tutti i ceti sociali con l’arrivo dei pozzi artesiani e parallelamente si è sviluppata anche una politica dei piccoli acquedotti di lottizzazione e di quartiere”.