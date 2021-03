San Vito al Tagliamento, dad 'più facile' con la banda larga

E’ attivo il collegamento a banda larga per il complesso scolastico di Ligugnana. Prossima nella lista la scuola primaria del capoluogo. Si tratta di una notizia positiva: aiuterà a migliorare il percorso formativo di alunni, studenti e insegnanti chiamati a un ulteriore sforzo a fronte della terza ondata di Covid-19 che sta richiedendo a tutti un nuovo sacrificio per contenerne la diffusione; ciò tanto più in questa fase in cui, attraverso le cosiddette varianti, vengono colpiti prevalentemente giovani e giovanissimi.



Da qui il ritorno, su disposizioni del Governo Draghi e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, della didattica a distanza e la chiusura dei plessi scolastici a fronte anche della decisione per la nostra Regione della zona Rossa. Se a fronte del lockdown c’è stato il ritorno massiccio della didattica a distanza, si doveva dare risposta ad una connessione web non performante. Le video lezioni, infatti, con una media di 25-30 persone collegate con videocamere e microfoni, sono pesanti. Per le reti scolastiche sostenere diverse di queste conferenze, in contemporanea, si è rivelato a volte molto difficile.



“Già da tempo il nostro personale informatico ha verificato la situazione della connettività delle scuole - spiega l’Assessore all’istruzione, Pier Giorgio Sclippa -. Abbiamo effettivamente riscontrato la necessità di aumentare la potenza delle connessioni scolastiche e abbiamo chiesto per questo ai tecnici di accelerare sull’allacciamento alla fibra ottica delle scuole”. Da queste premesse, il Comune di San Vito al Tagliamento, coinvolgendo Insiel e Regione FVG, in attesa dell’attuazione del Piano regionale banda ultra larga per le scuole, si è attivato in autonomia per garantire il collegamento all’attuale rete a banda larga regionale posando, a proprie spese, oltre 2 chilometri di fibra ottica, consentendo di connettere il polo scolastico di Ligugnana all’accesso più vicino della rete regionale ERMES. Il collegamento con una banda garantita superiore ai 100Mb in upload e download permetterà in questo modo una migliore esperienza di didattica a distanza e alle diverse attività formative rivolte a studenti e insegnanti.“Già ben prima che scoppiasse la pandemia e si rendesse necessaria la dad, l’Amministrazione comunale si era attivata per garantire il migliore collegamento internet - prosegue l’Assessore Sclippa -. In seguito all’emergenza sanitaria, le richieste di connettività sono cresciute e anche i fornitori faticavano a garantire i servizi: a questo punto l’Amministrazione comunale e gli Uffici comunali competenti si sono attivati per progettare assieme a Insiel una soluzione che permettesse comunque l’accesso alla rete veloce regionale della scuola posando direttamente la fibra ottica a carico dell’ente comunale”. Si è così partiti dal polo di Ligugnana che presenta caratteristiche tecniche più immediate per migliorarne la connessione web.Nel concreto, da venerdì 12 marzo alla scuola primaria Guglielmo Marconi e alla scuola secondaria di primo grado Amalteo-Tommaseo è attivo il collegamento a banda larga. Nelle prossime settimane sarà attivato anche il collegamento per la scuola dell’infanzia Gianni Rodari, mentre per la scuola primaria Anton Lazzaro Moro il collegamento sarà attivo entro fine aprile. Per i plessi di Prodolone si dovrà invece attendere il collegamento alla fibra nell’ambito del Piano scuole regionale, in quanto la distanza dal primo punto di accesso comunale è superiore ai 2 chilometri, e quindi risulterebbe particolarmente complesso e oneroso per il Comune provvedere direttamente all’estensione della linea. Nel frattempo, per verificare nel dettaglio le difficoltà tecniche e cercare soluzioni adeguate, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare in merito uno studio di fattibilità.“Evidente l’impegno prioritario di questa Amministrazione comunale a sostegno del settore dell’istruzione e delle famiglie di San Vito - sottolinea il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Come è noto, l’Istituto comprensivo “Margherita Hack”, in particolare, è stato oggetto di una progettualità di lunga durata, avviata ormai nel 2012”. Sclippa aggiunge che “ciò ha consentito di realizzare, anno dopo anno, moltissimi interventi di riqualificazione degli edifici nonché di adeguare e innovare le dotazioni tecnologiche guardando al futuro e ciò ha permesso di affrontare con maggiore robustezza questo straordinario momento di difficoltà”.