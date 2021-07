San Vito al Tagliamento, è pronto il nuovo parcheggio in via Dante

E’ pronto il nuovo parcheggio a servizio dell’area centrale della cittadina di San Vito al Tagliamento. Collocato lungo via Dante Alighieri, dove si trova un parcheggio multipiano con un piano semi-interrato ed uno sopra-elevato, contando anche gli altri stalli paralleli alla carreggiata nel primo tratto e perpendicolari alla carreggiata nel secondo tratto, gli stalli presenti erano complessivamente 186 distribuiti lungo l’asse viario. Però la crescita negli anni della cittadina ha reso necessario rispondere all’esigenza di nuovi posti auto oltre al fatto di andare nella direzione di raggiungere una viabilità sempre più sostenibile.



L’occasione di apertura è speciale: si terrà giovedì 8 luglio, alle 21, nell’ambito della stessa nuova area. Sarà un concerto dal titolo “Casa” a dare ufficialmente la “benedizione” al parcheggio che viene intitolato alla memoria di Pier Viviano Zecchini (San vito al Tagliamento, 2 ottobre 1802 – Chions, 18 giugno 1882). Originario di San Vito, Zecchins, come veniva soprannominato, è stato medico chirurgo. Il 9 ottobre 1831 si trovava a Nauplia, in Grecia, per visitare un paziente, poco distante dal luogo dove venne ucciso il presidente greco Giovanni Capodistria. Egli stesso si occupò della necroscopia del cadavere e poi fu incaricato dell’imbalsamazione del corpo, in modo che la salma potesse essere riposta in un’arca ricoperta di cristallo. E’ stato anche divulgatore di trattati medico-scientifici, spaziando anche nei saggi. Si è inoltre occupato molto di letteratura.



A un figlio illustre di San Vito al Tagliamento, dunque, l’intitolazione dell’area di parcheggio, collocata immediatamente a ridosso del multipiano esistente. La progettazione è stata affidata all’Ufficio tecnico lavori pubblici comunale che ha redatto l’elaborato tecnico. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo parcheggio di via Dante è stato quindi passato in Consiglio comunale e ha ricevuto il via libera. Espletati gli ultimi passaggi dell’iter, i lavori sono poi partiti il 10 marzo. La spesa è stata di 200 mila euro e l’opera è finanziata con fondi propri comunali. Gli interventi hanno riguardato una porzione di circa 1.200 mq. dell’area esterna della già scuola media “Tommaseo” - ora sede staccata dei Licei “le Filandiere” - di proprietà dell’Amministrazione comunale e per tale motivo non è stato necessario alcun esproprio.L’intervento ha visto la realizzazione di un parcheggio a raso costituito da 36 posti auto (35 più uno per disabili), un terzo dei quali in linea, posti parallelamente alla corsia di marcia, mentre gli altri 24 sono a spina di pesce. Sia l’ingresso che l’uscita avvengono da via Dante Alighieri e il percorso interno sarà ad anello. Da evidenziare che tra i posti auto in linea e quelli a spina di pesce, è stato ricavato un marciapiede in porfido per consentire di collegare via Dante Alighieri al percorso ciclo-pedonale esistente parallelo alle Fosse, il corso d’acqua che cinge la parte più antica della cittadina sanvitese.Attraverso tale percorso si potrà raggiungere via Patriarcato utilizzando il ponte esistente antistante il parcheggio multipiano. Accanto al nuovo marciapiede sono state realizzate delle aiuole e su parte di esse piantumati alberi a basso fusto, le restanti pavimentate con acciottolato. La carreggiata è stata realizzata in asfalto. Per delimitare al meglio il parcheggio, a ridosso del giardino della già scuola media Tommaseo è stato realizzato un muretto in calcestruzzo, posta una recinzione metallica e quindi piantumata una siepe. Lungo via Dante Alighieri, tra l’ingresso e l’uscita del parcheggio, invece è stato realizzato un muro in sassi e mattoni faccia-vista di recupero. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, sono collocate 12 caditoie lungo la carreggiata, mentre l’illuminazione viene garantita da 5 punti luce.Da rilevare che i parcheggi sono liberi e si prevede in un secondo passaggio l’introduzione del disco orario, per consentire al maggior numero di persone di utilizzarli.“Il nuovo parcheggio è funzionale e pratico per chi arriva in centro storico - commenta il Sindaco Di Bisceglie -, collegato in modo efficace alla viabilità di scorrimento della cittadina e ad una minima distanza pedonale dall’area centrale, tale da garantire alla zona una valenza strategica e un agio tranquillo.”