San Vito al Tagliamento, fase finale per il cavalcaferrovia

Proseguono i lavori di completamento della circonvallazione di San Vito al Tagliamento, opera attesa dal territorio da oltre quarant’anni. Il cantiere è partito nel febbraio 2018 e allo stato attuale procede a ritmo serrato, rispettando la tabella di marcia e dunque confermando l’apertura nel corso dei prossimi mesi. Un aspetto non trascurabile nel grande contesto di incertezza in Italia delle opere pubbliche. Ancora più incredibile se si pensa le difficoltà derivanti dal lavorare in un contesto di una pandemia.



Di recente, in merito al cantiere, il Sindaco Antonio Di Bisceglie aveva fatto il punto sull’opera evidenziando con orgoglio che “non registra battute d’arresto di fronte all’epidemia Coronavirus, procedendo nel rispetto delle regole imposte dai diversi decreti del Presidente del consiglio dei ministri”. Nell’occasione la stessa Associazione temporanea d’impresa formata da Adriastrade, impresa Coletto ed Ecovie, non solo aveva confermato il rispetto degli 830 giorni a disposizione per completare l’opera, ma ipotizzava la chiusura del cantiere con qualche settimana d’anticipo. Tempistica confermata durante il sopralluogo di oggi.



Una visita programmata che cade in un momento importante: il getto di cemento per i marciapiedi di sicurezza laterali del cavalcaferrovia. Il sindaco ha effettuato il sopralluogo questa mattina, accompagnato dal direttore lavori, l’ingegnere Maurizio Cusin di FVG Strade e dall’ingegnere Massimo Contadin, dell’Associazione temporanea d’imprese.“Oggi è una giornata importante per l’iter realizzativo della circonvallazione - ha affermato il Sindaco Di Bisceglie - perché si sta procedendo con il getto in cemento delle corsie calpestabili e di sicurezza laterali del cavalcaferrovia. E’ uno degli ultimi tasselli importanti e “complicati” dell’iter realizzativo dell’opera. Rinnovo quindi il mio “grazie” a quanto stanno facendo le maestranze che sono sempre andate avanti, nonostante la situazione straordinaria in cui ci troviamo”.L’ingegnere Cusin ha spiegato che “in questo momento la priorità è il completamento delle parti laterali del cavalcaferrovia. Opera programmata in anticipo per ottenere il fuori linea della corrente di alta tensione perché tutto si svolga nella massima sicurezza”. Attività che durerà un paio di giorni. Poi i getti legati al cavalcaferrovia saranno terminati.L’ingegnere Contadin ha ribadito che “il cantiere non si è mai fermato, neppure in queste settimane di emergenza Covid-19, sempre rispettando i dettami imposti dal Dpcm. Possiamo affermare che siamo in linea con il cronoprogramma e l’opera sarà pronta nei tempi prestabiliti”. Ha quindi annunciato che nelle prossime settimane si procederà con la posa delle restanti barriere antirumore, guardrail, completamento delle aree verdi, tappeto finale di asfalto, segnaletica stradale e fase dei collaudi.Per realizzare la circonvallazione di San Vito al Tagliamento sono stati previsti quasi 31 milioni di costo complessivo, finanziati dalla Regione con 21,1 milioni, dalla ex Provincia per 5,1 milioni e dallo stesso Comune per 4,75 milioni. Un forte impegno dell’ente comunale di San Vito chiamato a suo tempo a mettere mano al proprio bilancio per un’opera a valenza regionale. La base d’asta delle sole opere viarie ammonta a circa 18,5 milioni. La futura tangenziale andrà a beneficio dei cittadini di San Vito, che vedranno sgravare la viabilità locale dalla presenza dei mezzi pesanti, ma sarà anche a vantaggio della locale zona industriale Ponte Rosso e, più in generale, avrà un’importanza strategica per il Pordenonese.Qualche dettaglio in più sull’opera in fase di completamento: l’asse viario è lungo quasi 5,4 km, con due corsie da 3,75 metri e due banchine laterali da 1,5 metri. Tra le opere realizzate figurano cinque rotatorie, tre ponti, un viadotto e un sovrappasso. Lungo il tracciato sono in fase di posizionamento le alberature ed è a buon punto anche la posa delle barriere antirumore che contraddistinguono buona parte del tracciato.Nella foto, da sinistra l’ingegnere Massimo Contadin dell’Associazione temporanea d’imprese, il sindaco di San Vito al Tagl. Antonio Di Bisceglie e il direttore lavori, l’ingegnere Maurizio Cusin di FVG Strade