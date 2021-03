San Vito al Tagliamento, il mercato settimanale si riorganizza per la zona rossa

A partire da questa settimana e fino a quando la Regione Friuli Venezia Giulia rimarrà in “zona rossa”, i mercati cittadini si svolgeranno in forma limitata ai soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. In ottemperanza alle disposizioni governative in vigore, gli ingressi saranno presidiati dalla Polizia locale e dai volontari del Gruppo Vigilanza volontaria.



Il mercato tradizionale del venerdì si svolgerà in Piazza del Popolo, Piazzetta Pescheria, Piazzale Zotti e via Manfrin, mentre a Ligugnana il sito rimane invariato. L’accesso ai mercati sarà consentito sempre evitando assembramenti, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come previsto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Obbligatorio per tutti, a partire dai clienti, l’utilizzo di mascherine o comunque protezione a copertura naso e bocca. Rimangono confermate le misure che sono chiamate ad adottare gli operatori commerciali: dovranno garantire un adeguato spazio per l’attesa e l’affluenza dei clienti alle singole postazioni di vendita. I clienti dovranno essere serviti uno alla volta. L’ingresso e l’uscita dovranno essere differenziati. Gli operatori commerciali dovranno garantire la pulizia e l’igiene ambientale delle attrezzature utilizzate. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà indossare mascherine, guanti protettivi e dovrà porre a terra specifica segnaletica a distanziare i clienti dal banco e fra di loro, sempre all’interno dello spazio concesso. Allestimenti delle bancarelle che non dovranno pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e si dovrà comunque garantire la presenza delle vie di emergenza.



In tema di piazzole ecologiche, la società Ambiente Servizi ha comunicato che “coerentemente con le misure in vigore dal 15 marzo (e con il passaggio del Friuli Venezia Giulia alla zona rossa), si comunica che giornate e orari di apertura di tutti i centri di raccolta comunali non subiranno alcuna modifica fino a nuove disposizioni. Chiediamo a tutti i cittadini il solito, grande, senso di responsabilità negli accessi al fine di evitare file ed assembramenti. Il nostro Servizio Clienti resta a disposizione per qualsiasi tipo di informazione (tel. 0434 842222 – email servizioclienti@ambienteservizi.net)”.