San Vito al Tagliamento, porte aperte al Servizio civile

Il Comune di San Vito al Tagliamento offre nuove opportunità per i giovani di 16 e 17 anni. E’ stato infatti pubblicato il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile solidale. Si tratta di un’occasione per i giovani dove sperimentarsi, imparare cose nuove e fare volontariato all’interno dell’Ente locale.



Due sono i progetti proposti: uno da svolgersi al Servizio Politiche giovanili, Sport e Associazionismo e l’altro alla Segreteria del Sindaco. L’impegno è di 360 ore per il quale sarà corrisposto un assegno di 892,38 euro. Per partecipare al bando - e quindi alla selezione - è necessario possedere i requisiti richiesti tra cui: un’età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti alla scadenza del termine di presentazione della domanda; essere residenti in Friuli Venezia Giulia.



Sarà chiesto di scegliere uno dei due progetti, compilare la domanda di partecipazione e consegnarla entro il 18 giugno, alle 14, all’Ufficio protocollo del Comune. “Anche questa è una opportunità che abbiamo sempre cercato di offrire ai giovani - commenta l’Assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido -. Aldilà dell’aspetto economico, che di questi tempi pure non guasta, a ragazze e ragazzi viene data la possibilità di confrontarsi con un contesto lavorativo e di comprendere il funzionamento della macchina comunale e dei servizi pubblici erogati. Un’esperienza formativa che potrà servire ai giovani anche in altri futuri contesti”.