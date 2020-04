San Vito al Tagliamento, raccolta straordinaria porta a porta di verde e ramaglie

Il Comune di San Vito al Tagliamento rende noto che è stata organizzata una raccolta straordinaria porta a porta di verde e ramaglie a cura di Ambiente Servizi per la giornata di sabato 11 aprile. L’attività verrà svolta su tutto il territorio comunale. Sono state fornite alcune indicazioni per tale servizio: possono essere conferiti fino a quattro sacchi per massimo 10 chili l'uno e/o 5 fascine per massimo tre chili l'una.



Può essere utilizzato qualsiasi tipo di sacco, preferibilmente trasparente, ma non si possono utilizzare i sacchi per la raccolta degli imballaggi di plastica. I sacchi vanno legati. Le fascine devono essere ben legate con lo spago, non con filo di ferro, altrimenti non potranno essere raccolte. La società Ambiente Servizi comunica altresì che quantità eccedenti e/o con modalità diverse non saranno raccolte. Non è necessaria alcuna prenotazione. I rifiuti andranno esposti la sera di venerdì 10 aprile, davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via. Si raccomanda di non inserire altre tipologie di rifiuti che impediscono il riciclo del materiale. La società di raccolta e smaltimento rifiuti con sede a San Vito al Tagliamento precisa che verranno effettuate verifiche e ogni abuso verrà sanzionato.



Queste le informazioni utili per un corretto conferimento di verde e ramaglie in vista della raccolta straordinaria in agenda per l’11 aprile. “Una decisione che viene incontro alle esigenze dei cittadini dopo l’entrata in vigore delle misure restrittive - afferma l’assessore all’Ambiente, Giovanna Coppola -. In questo modo si fa fronte al disagio segnalato in modo uniforme. La raccolta di sabato vedrà a San Vito al Tagliamento l’impiego di 5 mezzi di Ambiente Servizi, in azione coordinata per tutta la giornata. Si raccomanda di esporre già la sera precedente i rifiuti da conferire”.