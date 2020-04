San Vito al Tagliamento ricorda il 25 aprile con un video che ricorda l'importanza della Resistenza e della Liberazione, la storia di un esercito variegato che ha combattuto per la libertà. Chi erano i caduti per la Libertà, dove sono morti e in quali circostanze. Un percorso nella storia di San Vito per chiunque voglia documentarsi su una stagione che è alla base della Costituzione e della Repubblica italiana.