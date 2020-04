San Vito al Tagliamento, sosta gratuita al parcheggio Susanna

Tra le opere pubbliche che stanno proseguendo in queste settimane caratterizzate dall’emergenza Covid-19, c’è la riqualificazione di via Amalteo. Cantiere che per limitare quanto possibile i disagi futuri per l’utenza e per le attività ha modificato la tempistica degli interventi, adattandola alla situazione. Obiettivo? Aiutare per quanto possibile l’avvio della ripresa dei prossimi mesi.



Una volta esaurito il cantiere,via Amalteo diventerà una sorta di prolungamento del “salotto cittadino”, completando l’azione di riqualificazione del centro di San Vito al Tagliamento. L’intervento, per una spesa complessiva di circa un milione 800 mila euro, era iniziato a fine febbraio, poi sospeso per un paio di settimane a metà marzo, quindi la ripartenza ai primi di aprile, con il rifacimento dei sottoservizi (rete fognaria, sdoppiamento in acque bianche e nere, realizzazione di una stazione di pompaggio). Il tutto garantendo la sicurezza dei lavoratori.



Un lavoro suddiviso in due fasi e in due momenti, in funzione delle due distinte aree di intervento: la Fase 1, già partita, coinvolge il tratto di via Amalteo dalla chiesa di San Lorenzo fino all’intersezione con via Stazione. A partire dai mesi estivi, invece, è prevista la partenza la Fase 2 e interesserà il tratto dalla chiesa alla Torre Raimonda. Il cantiere, però, registra in questi giorni delle novità: a seguito di un sopralluogo della direzione lavori e del responsabile unico del procedimento, unitamente all’Amministrazione comunale, è stato deciso di ridefinire la tempistica di allargamento del cantiere, anticipando una parte delle opere contenute nella Fase 2 che, nello specifico, interesserà per le prossime due settimane circa,la parte dei sottoservizi dell’intera via Amalteo. Intervento che consentirà di completare anticipatamente i lavori di ammodernamento della rete fognaria. Da qui la necessità di chiudere l’intera strada per consentire i lavori nel tratto verso Torre Raimonda.E’ stata quindi modificata la disciplina temporanea della circolazione stradale disponendo che sino all’11 maggio, ovvero al termine dei lavori contemplati nella presente fase, sia introdotto il divieto di circolazione e sosta (con rimozione forzata) su tutta via Amalteo, ad eccezione del tratto di attraversamento lungo l’asse via Pascatti - via Manfrin. Al contempo, per agevolare i cittadini automobilisti – e come forma di comprensione dei disagi derivati - l’Amministrazione comunale ha deciso di introdurre la sospensione della sosta a pagamento nel parcheggio “E. Susanna” di via Pascatti e lungo via Manfrin.L’ordinanza è a firma del responsabile della Polizia locale, comandante aggiunto Achille Lezi. Terminati i lavori dei sottoservizi nel tratto che va dall’ex chiesa di San Lorenzo all’intersezione con via Manfrin, quella zona verrà di nuovo riaperta per la sosta delle auto e lo rimarrà fino alla conclusione della Fase 1 del cantiere che dovrebbe avvenire entro l’estate.Nel frattempo gli uffici comunali hanno individuato l’impresa che fornirà le pietre per la copertura di marciapiedi e manto stradale, mentre sono ancora aperti i termini della gara d’appalto per individuare l’impresa che si occuperà del cantiere vero e proprio e cioè della riqualificazione della via centrale.