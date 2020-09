San Vito, all’Officina dei Bozzoli riparte l’attività per i giovani

E’ tempo di ripartenza per le attività giovanili. Erano i primi di marzo e l’Officina dei Bozzoli, risorsa importante per il territorio, era impegnata nelle attività per i giovani, offrendo opportunità aggregative ormai consolidate e un punto fermo per i ragazzi. Nessuno avrebbe potuto sapere che si dovevano attendere mesi prima di potersi di nuovo rivedere. Dopo qualche giorno, infatti, scattò il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria e tutto quello che era certezza fu “congelato”, con la speranza di poter ritornare un giorno alla normalità.



Sono passati circa sei mesi e dopo l’attività svolta in primavera solo online attraverso i canali social, ai primi di settembre all’Officina Bozzoli si è ripartiti con l’aggregazione giovanile in presenza. In collaborazione con la Casa della Gioventù, che si è resa disponibile nell’ospitare le attività del lunedì e del mercoledì (dalle 15 alle 18), è stato possibile realizzare un programma nel quale potersi ritrovare all’aperto e condividere sport, giochi, emozioni e momenti di dialogo in presenza con i ragazzi rispettando sempre le normative vigenti.



A riprendere è stata anche l’offerta formativa e il lavoro sullo sviluppo delle competenze di vita con diversi laboratori in partenza. Ad esempio, i giovani potranno sviluppare e migliorare il loro senso artistico con i laboratori di Manga, dove verranno insegnate tecniche per disegnare fumetti in stile giapponese, oltre che di Murales. Sarà poi data attenzione particolare alla tecnologia e al suo utilizzo grazie ai laboratori di Service audio luci, produzione basi musicali e digilab: un’opportunità per venire incontro a chi dovrà affrontare videolezioni e smartworking scolastico, insegnando le basi del mondo digitale per sapersi muovere agevolmente nell’utilizzo di dispositivi quali smartphone, tablet e computer. Non mancherà la parte sportiva: dal Calisthenics, utile per rinforzare il fisico e mantenersi in salute, al laboratorio di Skate (in fase di programmazione). Si ricorda che i laboratori sono gratuiti ma numero chiuso e si tengono perlopiù nella sala dei laboratori dell’Officina dei Bozzoli. Da evidenziare che la maggior parte dei docenti dei laboratori rientrano nella metodologia dell’educazione “peer to peer” ovvero ragazzi che insegnano le loro competenze specifiche ad altri coetanei“Nel corso dei mesi caratterizzati dal lockdown - afferma l’Assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido - il servizio ha continuato comunque ad essere attivo grazie a personale pronto a rispondere anche a situazione d’emergenza, mantenendo quel legame con ragazzi e giovani così da rispondere alle richieste e sollecitazioni che nel frattempo ci arrivavano da più parti. Al contempo, l’Officina Bozzoli ha lavorato per individuare le azioni più importanti da realizzare nell’immediato futuro in attesa della ripartenza in presenza e quando è stato il momento, il servizio si è dimostrato pronto a ripartire. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria. Era importante ritornare a riaprire le porte e vedere i giovani di nuovo in Officina Bozzoli è davvero una bella cosa”.Per partecipare a tutte le attività, che sono gratuite e riservate ai ragazzi dagli 11 ai 29 anni, è necessario essere in possesso della Carta Giovani e la prenotazione attraverso il numero di telefono. Per maggiori informazioni contattare l’Officina dei Bozzoli (via Fabrici, 31) ai seguenti numeri 333 613 1551 oppure 043482922.