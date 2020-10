San Vito, appello di 'Vivere Insieme' per la rete di sostegno

Condividere esperienze comuni legate alla disabilità e confrontarsi con le problematiche della quotidianità nel sostenere fisicamente e psicologicamente i familiari disabili. Il tutto sostenendosi reciprocamente in una chiara e sincera solidarietà. Sono queste le attività dell’Associazione autoaiuto Vivere Insieme, con sede a San Vito al Tagliamento, costituita dai familiari di persone diversamente abili, che da anni si trovano regolarmente ogni quindici giorni per darsi e fornire a chi lo chiede supporto socio-psicologico. Il gruppo, inoltre, collabora con la rete di sodalizi del territorio, a partire dal Comitato disabilità del Sanvitese, i Servizi sociali, in sinergia con l’Amministrazione comunale.



Da queste premesse si inserisce l’incontro, richiesto dall’associazione, svoltosi in municipio tra una rappresentanza del sodalizio (tra gli altri era presente Teresina Bertolin) e il Sindaco Antonio Di Bisceglie per evidenziare una serie di problemi contingenti. Nel concreto, l’associazione ha ricordato che è pendente la questione dello psicologo per la disabilità adulta e le relative famiglie: una figura legata anche al Consultorio che attualmente manca. Altro punto sollevato è la necessità di una revisione delle modalità vigenti del “transition team” ovvero dell’assegnazione delle persone alle diverse gestioni della disabilità. Non meno importante è stata la richiesta del gruppo di maggiori assegnazioni dei Fap (Fondo per l’autonomia possibile) ad oggi molto contenuti.



Si ricorda che i servizi rivolti alle persone adulte con disabilità sono affidati in delega dai Comuni all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, mentre la gestione dei servizi semiresidenziali e comunitari in rete è affidata, tramite procedura di appalto, alle cooperative sociali Futura, Il Granello, Il Piccolo Principe. Le persone complessivamente seguite nel Sanvitese sono oltre sessanta, i servizi offerti sono ancora più preziosi e fondamentali proprio perché interessano persone con disabilità alle quali viene in questo modo garantito un appoggio educativo ed assistenziale irrinunciabile. Ma l’appalto per la gestione dei Servizi semiresidenziali e comunitari in rete è scaduto ormai da tre anni e l’Arcs (Agenzia regionale di coordinamento per la salute) ha proceduto con continue proroghe e solo oggi ha provveduto a indire una nuova gara di appalto superando - è l’auspicio - una situazione di precarietà e preoccupazione per le famiglie e operatori, addirittura da febbraio costretti ad operare senza contratto ovvero senza proroga.Ascoltate le varie problematiche, il Sindaco Antonio Di Bisceglie ha dapprima ringraziato loro “per il grande lavoro che state portando avanti in questi anni: siete il lato più bello e significativo dell’associazionismo”. Ha poi risposto che “esporrò le questioni sollevate nelle sedi adeguate, lavorando per acquisire risposte utili e sentendo e valutando quali opportunità saranno offerte dai soggetti istituzionali competenti a riguardo, a partire dall’Azienda sanitaria, in particolare dal responsabile del Servizio integrazione sociosanitaria Carlo Francescutti, e dal direttore del Servizio di continuità assistenziale Antonio Gabrielli”.Proprio a San Vito, ai primi di agosto, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sulle criticità che incontrano le famiglie con persone adulte disabili e gli enti gestori. Documento con il quale il Consiglio comunale ha espresso la propria “forte contrarietà” per lo stato di cose presenti in un settore che dovrebbe avere la massima cura e attenzione quale la disabilità e aveva sollecitato “fortemente” l’avvio urgente della procedura di rinnovo del servizio per la gestione dei servizi semiresidenziali e comunitari in rete il cui termine è scaduto il 31 luglio 2017.