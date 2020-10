San Vito, cittadina a misura di bebè

Bella iniziativa quella promossa oggi, martedì 6 ottobre, dal Consultorio familiare del Distretto Tagliamento, in collaborazione con il Comune di San Vito e Azienda Sanitaria (Afso) dedicata alle neo mamme e a quelle che lo diventeranno. L’appuntamento s’inserisce nella Settimana mondiale dell’allattamento materno, promossa da UNICEF, ed è stata l’occasione per parlare dei benefici dell’allattamento al seno e per far conoscere alle future mamme il personale del Consultorio familiare. L’evento è iniziato con una passeggiata all’aperto per le strade del centro storico, partita dalla sede del Consultorio e con prima tappa la Loggia comunale fino a raggiungere in sala Europa, al piano terra del Municipio, il baby pit-stop. Si tratta di un servizio attivato dall’Amministrazione da poco più di due anni che mette a disposizione nella residenza municipale un angolo riparato dove le mamme possono allattare i figli in una comoda poltrona. A loro disposizione anche un fasciatoio.



A fare un bilancio dell’iniziativa di oggi è: “La Settimana mondiale dell’allattamento materno è per noi occasione utile a presentare le varie iniziative e progettualità portate avanti dal Consultorio; in particolare quest’anno è stata ricordata l’attività svolta dal gruppo di sostegno all’allattamento “” che collabora con lo stesso Consultorio nell’offrire un valido servizio di supporto alle future mamme”. E’ stato quindi ricordato il servizio di baby pit-stop. “Partito in sordina, rimane un punto di riferimento utile per le neo mamme che hanno così uno spazio tutto loro in centro città. Ricordiamo il grandissimo lavoro che fanno le mamme durante la maternità, in particolare la buona pratica dell’allattamento”. Ci si è poi spostati in sala consiliare dove il Sindacoda un lato ha ricordato come l’Amministrazione comunale dimostra attenzione e vicinanza verso le donne in gravidanza e le neo mamme, e dall’altra continua a sostenere con varie iniziative l’importanza della maternità. E’ stato infine ricordato quanto San Vito al Tagliamento sia una cittadina a misura di bebè, a partire dal fatto che dal 2007 l’ospedale locale porta avanti il riconoscimento Unicef Amico del bambino.