San Vito, cittadina a misura di famiglia

Molti sono gli italiani che desiderano cambiare vita: vivere all’estero per acquisire nuove esperienze ed una migliore conoscenza della lingua straniera, per trovare opportunità occupazionali o anche pensionati che desiderano trasferirsi in un Paese dove potersi realmente godere la propria pensione. Questa invece è la storia di una giovane coppia di italiani che dopo aver vissuto all’estero ha scelto come casa definitiva la cittadina di San Vito al Tagliamento, nel cuore del Friuli occidentale. Il motivo? La qualità della vita, i servizi offerti - dall’ambito socio sanitario a quello scolastico -, la rete di associazioni e di solidarietà legata a doppio filo con la comunità.



A raccontarlo sono stati gli stessi protagonisti in un incontro che si è svolto in sala Consiliare, in municipio, con il Sindaco Antonio Di Bisceglie. Sposati dal 2004, Marco Mancosu ha 44 anni, Magda Fiorito ha 47 anni, e dalla loro unione sono nati tre figli: Dafne, Aliseo e Greta.



Marco e Magda, originari della Lombardia, si sono incontrati in Val di Non, in Trentino Alto Adige, dove lavoravano entrambi come educatori impegnati all’università. Lei frequentava il corso di Scienze politiche, lui il Dams a Bologna. Finiti gli studi, si sono sposati e sono nati a poca distanza i primi due figli. Intanto Marco aveva conseguito un master alla Bocconi di Milano e da lì si è aperta la strada per un’occupazione nel settore dell’informatica, ma all’estero in Irlanda, dove si sono stabiliti in pianta stabile e hanno avuto il terzo figlio. Qui ci hanno vissuto per 12 anni. Una famiglia felice, un lavoro importante, obiettivi di vita che si realizzano. Tutto cambia però dall’oggi al domani, quando la figlia inizia a stare poco bene. Le analisi mediche non lasciano spazio a dubbi: cancro al cervelletto. Iniziano le cure, il male viene sconfitto ma a seguito dei trattamenti la bimba di 10 anni rimane disabile.Questo succedeva nel 2010 e dopo un periodo vissuto a Milano dove hanno potuto sconfiggere il cancro, sono tornati in Irlanda. La situazione cambia quando lo scorso anno accade che la casa dove avevano vissuto in affitto per tanti anni deve essere completamente ristrutturata: le villette del complesso dove risiedevano presentavano problemi strutturali. Nel frattempo Marco Mancosu, che ha lavorato per diverse multinazionali big tech come Google, si era messo in proprio e gestiva l’attività in ambito marketing digitale da casa e dunque poteva pensare di spostarsi ovunque. La scelta della famiglia è allora quella di tornare in Italia: ma dove? Inizia così la ricerca e viene scelta una serie di città tra Nord e Centro Italia.“Eravamo venuti qui prima a San Vito qualche volta perché avevo dei parenti a Savorgnano - racconta Magda Fiorito -. Ci siamo tornati più di recente e ci siamo innamorati della cittadina”. Tra i diversi fattori, quello dell’associazionismo e della solidarietà. “Su internet abbiamo letto la storia dell’Associazione autoaiuto Vivere Insieme, costituita dai familiari di persone diversamente abili, che da anni si trovano regolarmente ogni quindici giorni per darsi e fornire a chi lo chiede supporto socio-psicologico.Per noi è un valore aggiunto poter contare su queste persone. Ma abbiamo scoperto che sono anche tante altre le cose per cui vale la pena di vivere a San Vito. Mi riferisco alle strutture come La Nostra Famiglia ed alle cooperative e centri diurni, ai servizi socio sanitari, alle tantissime associazioni per diversamente abili anche in ambito sportivo come il Pinna Sub e l’Associazione Arcobaleno o il Coro Manos Blancas del Friuli con sede presso l’Associazione Genitori della Nostra Famiglia San Vito. Qui abbiamo trovato una sensibilità unica sul tema della disabilità. Ma non solo. C’è una ricca offerta didattica, culturale e sportiva per tutta la famiglia. Avevamo messo a confronto diverse altre realtà, avevamo visto e soppesato altri posti come Imperia o Rimini, ma non avevano la stessa offerta trovata a San Vito al Tagliamento. E l’abbiamo scelta per vivere come famiglia”.Parole ben accolte dal Sindaco Di Bisceglie che ha voluto dare il benvenuto alla famiglia non appena venuto a sapere della loro storia: “Grazie per la vostra testimonianza. Quello che vedete oggi è frutto di un indirizzo portato avanti negli anni a San Vito e fanno piacere questi apprezzamenti. Un plauso va certamente alle numerose iniziative di volontariato e associazionismo che come Amministrazione comunale negli anni si è cercato di aiutare e rafforzare, oltre a cercare di svolgere un’opera convinta e determinata sia in difesa di alcuni di questi servizi che rischiano e sia di ampliamento dell’offerta. Ecco che allora la vostra testimonianza ci dà maggiore forza per non regredire ma guardare alla salvaguardia di quanto San Vito al Tagliamento offre, con l’obiettivo ancor più di migliorarlo; sempre nel segno della solidarietà”.