San Vito, corso online per scoprire lo Sportello Unico Edilizia

Il Comune di San Vito al Tagliamento ha aderito al portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) sull’applicativo messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Come già annunciato,il servizio è già attivo e, nel caso delle pratiche edilizie, affiancherà in maniera sperimentale il sistema cartaceo per i prossimi mesi. Al fine di agevolare i professionisti nell’utilizzo della piattaforma, il Comune ha organizzato, in collaborazione con Insiel, un corso di formazione della durata di 2 ore e mezza, in modo da offrire utili spunti pratici per la compilazione delle domande e diversi esempi concreti.



Si tratta dunque di un incontro virtuale per illustrare i concetti generali e i requisiti di funzionamento di “SUAP-SUEinrete”, il sistema telematico su cui si appoggiano 166 Sportelli Unici Attività Produttive per l’invio delle pratiche relative ad attività ed impianti produttivi e 44 Sportelli Unici Edilizia per l’invio di pratiche di edilizia residenziale. Il corso si terrà lunedì 15 febbraio con inizio alle 15, in modalità online attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Per partecipare è necessario indicare un indirizzo mail (non pec) al quale si desidera ricevere il link per il collegamento al corso: è sufficiente inviare la propria adesione scrivendo all’indirizzo suap@sanvitoaltagliamento.fvg.it.



Il presente avviso è stato spedito dagli uffici comunali ai professionisti per contribuire a dare una informazione puntuale sulle novità in materia, ma il corso è aperto anche a piccoli imprenditori e privati che vogliano intraprendere attività imprenditoriali o procedere autonomamente all’invio di pratiche di edilizia residenziale. Infatti il portale prevede anche che si possa presentare, da privato, la richiesta di accesso agli atti, al momento molto “in voga” in considerazione del gettonatissimo Superbonus 110%. In virtù dell’utilizzo della modalità online, la formazione è accessibile a tutti, residenti e non a San Vito al Tagliamento.Al portale SUE vengono inviate le diverse domande di titolo abilitativo oltre che le richieste di certificati di destinazione urbanistica, attestazione di idoneità alloggiativi, valutazioni preventive, istanze di accesso agli atti, dichiarazioni di conformità impianti non legate a titoli edilizi, esposti e segnalazioni. Inoltre permette una integrazione della normativa nazionale con quella regionale, aggiornata costantemente, oltre alle principali innovazioni .“L’istituzione a San Vito dello Sportello Unico Edilizia - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie - rientra nell’evoluzione normativa riguardante i procedimenti e le attività della Pubblica amministrazione, ed è a tutti gli effetti un percorso di semplificazione amministrativa, nonché procedurale, in ragione anche di una completa digitalizzazione dei procedimenti. Una utile innovazione”.