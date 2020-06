San Vito, edizione online per il mercatino dei libri scolastici

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021, l’Assessorato per le Politiche giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento ripropone una iniziativa lanciata circa un lustro fa, ormai consolidata, che promuove il Mercatino dei libri scolastici usati. E’ un’occasione in cui gli studenti possono liberamente mettere a disposizione i propri libri usati in adozione presso gli istituti secondari di primo e secondo grado.

Quest’anno però c’è una novità. Se fino al 2019 il Servizio Politiche giovanili metteva a disposizione anche uno spazio fisico, ovvero il primo e il secondo piano della sua sede (ex essiccatoio Bozzoli, San Vito al Tagliamento, via Fabrici, 31. Tel. 0434 82922) per gli studenti intenzionati a cedere o acquisire i libri scolastici, causa emergenza sanitaria da Covid-19, l’iniziativa si svolgerà solo online utilizzando una piattaforma virtuale.

Un’attività che rimarrà attiva fino al 30 settembre. Durante questi mesi sarà disponibile la lista dei libri messi in vendita, presente all’interno del sito comunale dove è già attiva la pagina in cui poter inserire i titoli dei testi che si vogliono vendere e l’elenco del libri disponibili (a questo link: www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=63478). Partecipare è gratuito e il servizio non entrerà nel merito della trattativa, ma supporterà i giovani nel promuovere lo scambio e trasmetterà i dati di contatto dei venditori ai possibili acquirenti che ne faranno richiesta.

“Si tratta di un servizio che ha sempre riscosso consenso da parte dei ragazzi e delle famiglie e per questo lo riproponiamo volentieri, segno che abbiamo intercettato un’esigenza reale - afferma l’Assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido -. Quest’anno sarà in versione solo online a causa dell’emegenza sanitaria, ma ci auguriamo che possa raccogliere il medesimo risultato ottenuto negli anni scorsi. E’ un’iniziativa che da un lato offre una risposta a un’esigenza, dall’altra attiva il protagonismo dei ragazzi”.

Per sapere se un libro è disponibile o per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a mercatinolibri.sanvito@gmail.com.