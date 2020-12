San Vito, il Pranzo comunitario diventa smart

Da più di una decade, nel periodo natalizio, a San Vito al Tagliamento si organizza una iniziativa benefica che aiuta le persone a stare meno sole con un occhio al bilancio familiare visto che è rivolto a persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese e sono seguite e aiutate da un sistema ben rodato portato avanti dal Servizio sociale.



L’iniziativa è quella è il “Pranzo comunitario” e, appunto, riunisce persone sole o in difficoltà, istituzioni e associazioni. A collaborare e partecipare in questi anni sono Masci, Agesci 1 e 2, Caritas, Comune (per mezzo dei Servizi sociali e Politiche giovanili), Commissione immigrati, Croce rossa di San Vito-Azzano e diverse altre realtà. A fornire il cibo sono invece Coop, Conad e diversi panifici. Si tratta di un momento di convivialità comunitaria che permette di abbattere e superare le diversità sociali e sconfiggere il senso di solitudine che può innescarsi potenzialmente nelle festività. Un momento di solidarietà che tra invitati e organizzatori raduna ogni anno circa 200 persone.



Quest’anno, giunta alla dodicesima edizione, l’iniziativa doveva tenersi come da tradizione il giorno di Santo Stefano, in una sala messa a disposizione dalla Casa della gioventù parrocchiale, ma a causa delle restrizioni del Dpcm in vigore su scala nazionale che limita gli spostamenti e gli assembramenti per contenere la diffusione del contagio, è tutto saltato. Gli organizzatori, però, hanno pensato ad una alternativa e l’idea è stata approntata in questi giorni. “Confermo che anche quest’anno si farà il Pranzo comunitario - spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis - ma esso si svolgerà con modalità differenti e cioè per asporto. Rivolto alle famiglie in difficoltà, già sostenute dalla rete locale di solidarietà, seguite dal Servizio sociale, per questa edizione vede coinvolti in particolare i supermercati Conad e Coop, il panificio Granziera e la cooperativa sociale Il Piccolo Principe che si occupa del confezionamento dei pasti per asporto”. Domani, 31 dicembre 2020, dei volontari - tra cui Caritas e membri dell’Amministrazione comunale e del Servizio sociale - si occuperanno della consegna casa per casa ovvero a circa 150 persone.La solidarietà, come si diceva, è di casa a San Vito e sotto le festività natalizie è stata promossa un’altra bella iniziativa a cura dell’Associazione Polaris - Libro parlato. Sotto Natale sono stati distribuiti dei sacchetti “giocosi” con dentro pupazzetti e dei dolciumi, destinati a una sessantina di bimbi - che più degli altri avevano bisogno di un regali - e distribuiti dall’efficiente personale del Servizio sociale. Un’idea che ha regalato bei sorrisi a tanti bambini.