San Vito, iscrizioni solo online per i servizi scolastici

Sbarca sul web il sistema di iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto, pre e post accoglienza) del Comune di San Vito al Tagliamento. Una novità che permetterà di cambiare, in meglio, l’esperienza di iscrizione fornendo al contempo tutta una serie di informazioni sempre a portata di pc, tablet e smartphone.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di più ampio respiro di digitalizzazione dei servizi comunali in atto a San Vito da tempo per rispondere alle novità introdotte su scala nazionale nelle Pubbliche amministrazioni e consente ora di rispondere meglio alle necessità che l’emergenza sanitaria comporta. Nel dettaglio, in questi giorni viene attivata la completa gestione online dei servizi scolastici comunali. Questo dopo che è stato individuato il software adeguato - si tratta di Dedalo, già molto utilizzato in migliaia di Comuni di tutta Italia - in grado di offrire all’utente una gestione smart (intelligente, ndr.) del sistema.

In sintesi, il genitore potrà con pochi click, iscrivere il proprio figlio ai servizi scolastici comunali, inoltrare i documenti richiesti dagli uffici, come ad esempio l’ISEE, verificarne lo stato di pagamento. Per poter accedere al sistema, da fine febbraio sarà necessario utilizzare lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, ormai un passo “obbligatorio” per dialogare con la Pubblica amministrazione. Il tutto in un’ottica di forte innovazione che vede il Comune di San Vito allineare i propri servizi in questa direzione. Come conferma l’Assessore Pier Giorgio Sclippa “il nostro Comune ha attivato da alcuni anni un importante e impegnativo progetto di digitalizzazione per migliorare l’accessibilità dell’utenza ai diversi servizi, razionalizzando al contempo le forze in campo. E, in questa direzione, si inserisce anche l’attivazione online del servizio di iscrizioni ai servizi scolastici”.

Come da comunicazione che i genitori riceveranno in questi giorni, si dovrà accedere da computer, tablet e smartphone, con apposte credenziali, all’area riservata del sito web per la gestione dei servizi scolastici dei propri figli. Qui i genitori potranno visualizzare i pasti consumati (attivo dal mese di febbraio 2021) e le diete speciali; la situazione contabili rispetto ai servizi usufruiti (mensa, trasporto, pre e post accoglienza); pagare i servizi fruiti online attraverso PAGOPA o scaricare la ricevuta di pagamento e pagare in posta in banca o negli esercizi abilitati a PAGOPA (es. punti SISAL); scaricare le ricevute di pagamento e l’attestazione per la dichiarazione dei redditi; inviare la documentazione come l’ISEE per la richiesta di esenzione, i certificati medici/attestazioni per le diete speciali; iscrivere online i figli ai servizi scolastici per gli anni scolastici successivi.

Per effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022, di cui sono rimaste inalterate le tariffe, e per presentare l’ISEE per la richiesta di esenzione, c’è tempo fino al 30 aprile. Per agevolare l’utilizzo di questi servizi oltre a pubblicare sul sito web del Comune le istruzioni all’utilizzo, compresi dei video esplicativi, saranno proposti a breve una serie di incontri online.

Da rilevare, inoltre, che entro fine febbraio con l’integrazione con Spid dell’identità digitale del cittadino, il servizio sarà accessibile anche sull’App IO (già utilizzata per il cashback nazionale) da cui si potrà direttamente pagare, con il vantaggio per il cittadino che non dovrà ricordarsi l’ennesima password e potrà utilizzare un’unica app per tutti i servizi della pubblica amministrazione. Inoltre, l’Amministrazione comunale si sta attivando per consentire l’attivazione di Spid direttamente in Comune, per coloro che non riescono a farlo online. Questa possibilità è stata recentemente introdotta dallo Stato e il Comune di San Vito al Tagliamento vuole essere tra i primi in Regione Friuli Venezia Giulia a dare questa possibilità ai suoi cittadini.

“Un nuovo tassello verso quel processo di digitalizzazione della Pubblicazione amministrazione - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie - che promette di semplificare l’accessibilità dell’utenza ai servizi comunali”.