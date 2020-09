San Vito, la scuola è pronta a riaprire in sicurezza per oltre 3.200 studenti

Dopo mesi di lavoro e impegno da parte dell’istituto comprensito Margherita Hack, di concerto con l’Amministrazione comunale, la scuola è pronta ad accogliere la popolazione studentesca in vista del ritorno per mercoledì 16 settembre. Attività che ha richiesto un impegno intenso per mettere ai loro posto i vari tasselli necessari a rispettare le linee guida per il rientro in classe in sicurezza, dando risposte certe ad alunni e famiglie nelle misure a contrasto dell’emergenza sanitaria. Un anno scolastico, quello del 2020-2021, che parte dalla necessaria premessa che scuola e famiglie stipulino un “patto di corresponsabilità”.



Per definire i dettagli in vista del rientro in classe, a San Vito al Tagliamento per tutta l’estate ci sono stati numerosi incontri tra istituzioni scolastiche e comunali per definire spazi e modalità di erogazione dei servizi e con l’ultimo incontro in ordine di tempo tenutosi oggi sono stati sciolti gli ultimi nodi. Presenti il Dirigente scolastico del comprensivo Vittorio Borghetto, accompagnato da un insegnante per ogni plesso scolastico, mentre per il Comune c’erano il Sindaco Antonio Di Bisceglie, l’Assessore all’istruzione Pier Giorgio Sclippa, assieme ai responsabili e ai tecnici degli uffici comunali. Questo il quadro dei servizi scolastici attivati.



In tema di, si è stabilito che il viaggio di andata sarà attivato già dal primo giorno (16 settembre), il ritorno solo dall’entrata in vigore dell’orario definitivo (1 ottobre). Per la primaria e la secondaria di primo grado vengono confermati i tre soliti percorsi così come il giro aggiuntivo per soddisfare le maggiori richieste pervenute. Confermata anche la navetta per le scuole secondarie di primo grado nel percorso via Stazione-via Galante. Gli scuolabus arriveranno nel polo scolastico di Ligugnana intorno alle 7.50/7.55, alla primaria “Moro” verso le 8/8.05 e alla primaria “De Amicis” di Prodolone alle 8.10/8.15. L’Assessore all’Istruzione, Pier Giorgio Sclippa, comunica che “i trasporti saranno garantiti nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni anti Covid-19 e consentiranno di dare risposta a tutte le richieste che rispettano le previsioni regolamentari”. Aggiunge poi che “il servizio trasporti così come definito non necessita di giri aggiuntivi”.In tema di, sono stati confermati i servizi già attivati negli anni passati: la pre-accoglienza scatterà dal primo giorno (16 settembre), la post-accoglienza dall’entrata in vigore dell’orario definitivo. Il Sindaco Antonio Di Bisceglie evidenzia che “per accedere ai servizi di trasporto scolastico e di pre e post accoglienza,Da segnalare che in tema difinora riservato agli insegnanti nell’area limitrofa alla scuola secondaria di primo grado. Ciò per consentire alla scuola di organizzare gli ingressi in modo da evitare gli assembramenti.Già stabiliti pure i costi del servizio che sono stati deliberati con il Bilancio preventivo comunale 2020 e definiti i dettagli degli altri servizi di competenza comunale ovvero laComplessivamente sono, dalle materne agli istituti superiori. I dati ufficiali riferiti all’istituto comprensivo “Margherita Hack”, per l’anno scolastico 2020-2021, confermano 202 iscritti alle scuole dell’infanzia, 679 alunni nelle tre scuole primarie, 51 nella staccata della Nostra Famiglia, mentre alla scuola secondaria di I grado gli iscritti sono 464 (comprensivo dell’indirizzo musicale). Spostandoci agli istituti superiori, al Liceo le Filandiere - qui la prima campanella suonerà anticipata di due giorni e cioè il 14 settembre - ci sono circa 900 liceali iscritti.Un numero simile anche all’Isis “Sarpi-Freschi” dove le lezioni prenderanno il via regolarmente il 16 settembre. Al “Sarpi-Freschi” sarà avviata nell’anno scolastico 2020-2021 la prima classe dell’indirizzo meccatronico che abbina tre discipline strategiche nell’industria odierna, ovvero la meccanica, l’elettronica e l’informatica, con l’obiettivo di automatizzare i sistemi produttivi per semplificare e sostituire il lavoro umano. Il nuovo percorso didattico punta a formare tecnici specializzati e ha visto siglare un patto tra il “Sarpi-Freschi”, il Consorzio industriale Ponte Rosso - Tagliamento e il Comune di San Vito al Tagliamento.