San Vito, lavori nelle scuole per ripartire in sicurezza

A settembre, dopo sei mesi di stop, è prevista la riapertura delle scuole. Come saranno garantiti sicurezza e distanziamento senza intaccare il sistema didattico, in particolare per l’Istituto comprensivo “Margherita Hack”?

Da San Vito al Tagliamento arrivano delle risposte con una serie di interventi strutturali e organizzativi sui plessi scolastici cittadini. Opere messe in atto grazie ai fondi investiti dal Comune per un pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti legati al post Covid-19, attuando la cosiddetta fase 3 legata alla ripresa delle attività didattiche in presenza a settembre della popolazione studentesca.

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020-21, a fronte delle linee guida del Ministero e verificate le esigenze comunicate dalla dirigenza scolastica, sono stati dunque avviati una serie di lavori,per un importo complessivo di circa 300 mila euro, che saranno per la quasi totalità terminati prima del suono della campanella fissata per la popolazione studentesca del Friuli Venezia Giulia per mercoledì 16 settembre. Tutti interventi a cura dell’Amministrazione comunale.

Scuola dell’infanzia “D’Andrea” di Prodolone. E’ prevista la sistemazione del giardino esterno con la riorganizzazione dello spazio gioco e la realizzazione di nuove linee di scarico delle acque piovane.

Scuola dell’infanzia “Rodari” di Ligugnana. Prevista la schermatura, con tende motorizzate, della piramide vetrata e sarà installato un nuovo impianto di climatizzazione per la zona sottostante al fine di renderla utilizzabile. Prevista inoltre la revisione dell’impianto di climatizzazione dell’intera scuola (è l’unico intervento in agenda che non sarà concluso a metà settembre, ma non interferirà con le lezioni). Altre opere previste: la posa di pavimentazioni di raccordoai vari passaggi pedonali per consentire di raggiungere agevolmente le aule direttamente dall’esterno oltre a un collegamento pedonale tra il fabbricato e l’area pavimentata circolare al centro giardino. Anche qui saranno installate tende motorizzate all’esterno di ogni aula per garantire una maggiore protezione dall’irraggiamento solare e rendere più fruibili gli spazi in prossimità degli accessi dal giardino. Interventi esterni, infine, per la sostituzione delle linee di scarico delle gronde a “cielo aperto” con convogliamento delle acque in pluviali e allacciamento diretto alle linee fognarie.

Scuola primaria “De Amicis” di Prodolone. Tutte le pareti interne del plesso scolastico saranno completamente ridipinte.

Scuola primaria “Moro” del capoluogo. Gli alunni a settembre vedranno realizzata una seconda scala implementando le uscite di sicurezza, in questo caso sul giardino retrostante. E’ in corso, inoltre, la verifica e messa in sicurezza di tutte le controsoffittature con la sostituzione delle parti ammalorate. Messa in sicurezza anche di tutti i cornicioni e rivestimenti delle facciate esterne con riparazione delle parti deteriorate.

Scuola secondaria di I° grado “Amalteo - Tommaseo”. Anche qui sono in corso verifiche e messa in sicurezza di tutte le controsoffittature con la sostituzione delle parti che lo necessitano. E’ già stata effettuata la demolizione dei tramezzi-guardaroba interni alle aule con il ripristino di pavimentazioni e pitture al fine di garantire maggiore spazio a ogni alunno.

“Stiamo compiendo ogni sforzo per favorire l’apertura delle scuole al meglio, accogliendo anche le segnalazioni della dirigenza scolastica", spiega l’Assessore all’Istruzione, Pier Giorgio Sclippa. "E' stato così individuato un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria già avviato”.

“Avviare l’anno scolastico in sicurezza è l’imperativo", commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie. "E allora ecco una serie di importanti investimenti necessari per accogliere al meglio la popolazione studentesca alla ripresa delle lezioni a settembre”.