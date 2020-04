San Vito, nuova tranche di consegna delle mascherine

La squadra comunale di volontari di Protezione Civile di San Vito al Tagliamento, coordinata da Francesca Oberperfler, con i mezzi in dotazione ma pure in bicicletta e a piedi, scendono di nuovo in campo a partire da quest’oggi per la consegna della nuova ondata di mascherine. Il tutto senza dimenticare gli altri impegni che stanno portando avanti a partire dalla consegna di medicinali e della spesa a coloro che non possono uscire dalla propria abitazione.

Saranno distribuite complessivamente più di 12.000 mascherine in oltre 6.000 kit che ne contengono un paio per ciascuno. Ogni confezione conterrà anche un vademecum con le istruzioni su come utilizzarle. Si tratta dei dispositivi che la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la Protezione civile, aveva annunciato a fine marzo, la cui distribuzione è partita a inizio aprile con priorità ai soggetti più a rischio contagio. A San Vito al Tagliamento si attendeva il loro arrivo, anche per far fronte alle pressanti richieste dei cittadini, ma nella prima decina di giorni erano arrivate nella cittadina un numero di mascherine tale da soddisfare poco più del 10% dei nuclei familiari presenti nel territorio comunale.

Da qui la decisione dell’Amministrazione comunale di attivarsi in modo autonomo per assicurarle a tutti i nuclei familiari. Così la Giunta comunale guidata dal Sindaco Antonio Di Bisceglie aveva provveduto ad acquistare 14.000 mascherine monouso, con fondi propri. Dispositivi nel frattempo già arrivati e consegnati a tempo record attraverso la Protezione civile locale: i volontari hanno provveduto a distribuirne almeno due a tutte le famiglie con l’aiuto anche di altri cittadini che si sono resi disponibili, tra cui gli scout e rappresentanti del Centro giovanile calcio della Sanvitese.

Con l’arrivo di un ulteriore congruo numero di mascherine dalla Protezione civile della Regione, scatta ora un nuovo giro di consegna di dispositivi che coinvolgerà nell’arco di un paio di settimane tutti i nuclei familiari. Entro fine mese, infatti, si attende l’arrivo delle ultime consegne.

L’assessore alla Protezione civile, Carlo Candido, fa il punto: “Ad oggi ci sono stati consegnati tre diversi stock, l’ultimo ritirato domenica scorsa, che fanno salire a 3.344 i kit in possesso del Comune di San Vito. Ogni kit è composto da due mascherine, lavabili. Verrà consegnato in questi giorni al Comune un quarto stock da 1.580 kit e si ipotizza nella settimana tra il 27 aprile e il 3 maggio l’arrivo di un quinto stock di 1.241 kit”.

In tutto quindi dovrebbero essere 6.125 i kit a disposizione. Il condizionale è d’obbligo perché non c’è certezza ancora dell’arrivo dell’ultimo stock. Per quanto riguarda i kit già in possesso, la distribuzione ad opera della squadra comunale di Protezione civile, e di altri volontari che si sono messi a disposizione, inizierà quest’oggi, dalle frazioni di Ligugnana e Gleris.