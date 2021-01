San Vito premia la professoressa Maria Adduasio

Questa è una bella storia di invecchiamento attivo e disponibilità di una persona a servizio della Comunità. Protagonista è Maria Adduasio, per quasi 40 anni insegnante dei corsi promossi e organizzati dall’Aifa Onlus, Associazione italiana anziani e volontariato. Maria è stata di recente al centro di un momento simbolico, carico di significato, limitato a pochissime persone causa restrizioni Covid-19, che si è tenuto nella Sala consiliare di Palazzo Rota, sede municipale.



“E’ stata l’occasione per ringraziarla - spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis - della sua missione svolta in questi anni, in particolare a sostegno di un progetto di invecchiamento attivo, che ha visto fino a pochi mesi fa impegnati Maria a tenere corsi di attività fisica. Lei ha una forza incredibile e vorrebbe continuare, ma lo scorso agosto ha raggiunto i 90 anni d’età e non è più stato possibile proseguire in questo tipo di iniziativa”.



Maria Adduasio, nata il 5 agosto 1930 ad Andria, paese della Puglia, in Friuli-Venezia Giulia è arrivata nel 1959, anno in cui si è unita in matrimonio con Riccardo Troìa, militare dell’Arma dei Carabinieri. Dalla loro unione sono poi nati Michele, Piergiorgio e Natalia (attuale Presidente del Consiglio comunale di San Vito). Vedova da 36 anni, Maria non ha mai perso la sua vitalità che ha riversato nel suo lavoro - insegnante di educazione fisica - e nell’associazionismo attivo.Nel periodo in cui il marito è scomparso, 36 anni fa ha dato vita con le amiche Maria e Fiorina all’Aifa di San Vito al Tagliamento. Inizialmente c’erano pochissime persone, ma negli anni quel numero è cresciuto esponenzialmente arrivando a superare quota 200. La sede delle attività è oggi il Centro diurno di via Codizze e nel frattempo l’Amministrazione comunale sta lavorando per completare l’iter di realizzazione del progetto di ampliamento e riqualificazione della Casa della terza età con un investimento che sfiora il milione di euro.Maria, insegnante di educazione fisica inizialmente alle scuole medie di Pordenone, Chions, Pravisdomini, Azzano Decimo, poi alle scuole superiori - prima in provincia - in particolare al “Sarpi”, da allora non si è mai fermata. Una forza della natura che ha saputo essere non solo docente ma pure una spalla su cui confidarsi, una persona da cui attingere energie.Ha creato all’epoca anche il Gruppo delle Majorette assieme a Padre Antonio Durigon, ed è stata tra le fondatrici del gruppo folkloristico Gioia. “La matrice comune di tutto questo era creare qualcosa di bello, utile per la comunità - racconta Maria Adduasio -. Mi dividevo tra scuola, associazioni e famiglia, seguendo la missione del volontariato. A me è stato dato un dono, saper ascoltare, ed è quello che ho fatto e continuo a fare. Ascolto le persone e dò loro energie e consigli. Avrei voluto ancora insegnare all’Aifa, ma purtroppo l’assicurazione non me lo ha più permesso e così al compimento dei 90 anni ad agosto ho dovuto fermarmi”.Nel frattempo, all’Aifa sono arrivati altri insegnati, in particolare fisioterapisti, e si proseguirà con l’attività quando l’emergenza sanitaria mollerà la presa. “Il mio segreto di tante energie? Non solo sapere ascoltare, creare rapporti di amicizia, condivisione e aiutare gli altri, ma anche il ritmo. Ce l’ho nel sangue, l’ho ereditato. Ma certamente la forza più grande mi arriva dallo Spirito Santo: mi dà sempre la forza necessaria” confida Maria Adduasio.E’ sempre un fiume in piena e lo è stato anche durante il momento ufficiale organizzato dall’Amministrazione comunale in municipio. “Una grande sorpresa: ringrazio il Sindaco Antonio Di Bisceglie e l’Assessore Susi Centis per tutto oltre che l’Aifa” ha detto mentre riceveva i riconoscimenti. Ma cosa fa oggi Maria? Nonostante qualche acciacco non si ferma mai. “Sto prendendo lezioni di mandolino, faccio i lavori di casa e ricevo e faccio telefonate agli anziani: hanno bisogno sempre di una voce amica. E io lo sono”.“Maria è un esempio per tutti di invecchiamento attivo - commenta Il Sindaco Di Bisceglie - e di quanto bene si può fare alla Comunità”.