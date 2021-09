San Vito, prosegue il cantiere nella zona dell’ospedale

Procede, a San Vito al Tagliamento, il cantiere di riqualificazione viaria della zona dell’ospedale. Oggi, in via Savorgnano, sono scattati i lavori per il rifacimento dei marciapiedi. Un’operazione che ha comportato inevitabili disagi alla circolazione, ai residenti e alle attività.

Particolarmente danneggiata la farmacia Mainardis che, già nei mesi scorsi, aveva presentato ricorso contro l’Amministrazione comunale proprio per denunciare i disagi legati al cantiere. Il Tar Fvg ha dato ragione al Comune (sottolineando che i lavori “perseguono un interesse pubblico generale” e “non comportano alcun danno alla farmacia”), ma l’attività continuerà la sua battaglia davanti al Consiglio di Stato.

Il nuovo cantiere ha ulteriormente acceso gli animi. “Siamo stati informati dei lavori, che di fatto impediscono il posteggio e rendono complesso anche il passaggio dei pedoni, tramite l’invio dell’ordinanza via pec lunedì sera alle 18”, fanno sapere dalla farmacia. “Noi offriamo un servizio e questa situazione non è accettabile. Di fatto chi deve venire da noi non si può fermare, quindi lavorare risulta molto complicato”.

Un tema, quello dei lavori, che sarà sicuramente al centro anche della campagna elettorale che, il 3 e 4 ottobre, vedrà il rinnovo dell’Amministrazione comunale.