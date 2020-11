San Vito riattiva il numero unico Covid

Un riferimento prezioso per richiedere informazioni e aiuto in stato di emergenza e necessità. Con i numeri dei contagi da Covid-19 in continua salita anche a San Vito al Tagliamento (l’ultimo dato comunicato è di 80 persone coinvolte, di cui 29 casi positivi nella cittadina) l’Amministrazione comunale ha riattivato da lunedì 9 novembre il numero unico gestito dal Servizio sociale del Comune di San Vito.

“Per chi si trova in quarantena a causa del coronavirus, senza una rete di parenti e amici che può dare un aiuto e dunque ci si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto - fa sapere il Sindaco Antonio Di Bisceglie - è possibile chiamare il numero 333 6131521, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12”. Il servizio cerca di offrire risposte a persone in difficoltà a causa dell’emergenza, può inoltre agire per attivare servizi come consegna domiciliare di medicinali o di beni di prima necessità in caso di quarantena o isolamento e, all’uopo, nei prossimi giorni sarà coinvolta la squadra comunale di Protezione civile, come da disposizioni. “Non è un numero d’emergenza e non si sostituisce ai servizi dei medici di base in materia sanitaria - specifica l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis - ma un numero rivolto alle persone fragili, in situazioni di difficoltà anche perché sole, anziani e non, residenti o domiciliati nel territorio di San Vito: ecco perché di solidarietà”.

Durante i mesi della prima ondata del coronavirus, da marzo a giugno 2020, il Comune ha gestito diverse centinaia di telefonate al servizio attivando i servizi comunali di spesa a domicilio in sinergia con la protezione civile ma anche dando risposta a molte necessità o richieste relative a problemi sanitari generici, difficoltà economiche, buoni spesa, consegna delle mascherine o richiesta d’aiuto. Un’esperienza che viene riproposta in questa nuova fase di emergenza sanitaria sempre al fine di determinare coesione e fare sì che nessuno sia lasciato indietro o abbandonato.