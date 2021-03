San Vito ricorda con una lapide i morti a causa del Covid

“Il 25 febbraio è una data che non potrò dimenticare. Ho iniziato a star male. Venivo curato con antibiotici per l’influenza, ma vista la situazione che peggiorava, mi hanno fatto il tampone: era il Covid”. Un emozionato Sergio Brocca, primo caso di un sanvitese positivo al virus, è stato tra i protagonisti di “Riflessioni a un anno dalla pandemia”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento proprio il 25 febbraio (disponibile sul canale Youtube del Comune) per raccontare gli ultimi dodici mesi accompagnati dalla pandemia. Assieme a Brocca sono intervenuti Emilio De Mattio e Susi Favot che hanno raccontato le loro esperienze da colpiti dal Covid e come hanno superato quei momenti pesanti e difficili.

Era, infatti, il 25 febbraio 2020 quando, a fronte di un aggravamento della diffusione dell’infezione da Covid-19, il Sindaco Antonio Di Bisceglie dovette assumere “la drastica, sofferta ma pur tuttavia doverosa” decisione di adottare le misure di chiusura su tutto il territorio comunale. A distanza di un anno esatto da quei drammatici momenti, l’Amministrazione di San Vito ha voluto svolgere un momento di approfondimento su ciò che ha significato questa terribile pandemia, che ha indiscutibilmente cambiato la vita e la quotidianità di ognuno di noi ascoltando chi la pandemia l’ha combattuta in prima linea. Sul palco, assieme al sindaco e alla Vice Federica Fogolin, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asfo Lucio Bomben e il Direttore del Distretto Tagliamento Rosario Sisto. Forti la commozione e il ricordo per le vittime del Covid-19: sono state 50 solo nel territorio di San Vito. In loro suffragio, sabato 20 febbraio è stata celebrata la Santa Messa in Duomo, officiata dal vescovo emerito Ovidio Poletto.

“Incontro che ha voluto anche rimarcare - sono intervenuti i consiglieri comunali Donatella Piazza (capogruppo Progetto Insieme), David Quarin (capogruppo Pd) e Luis Eduardo Trujillo (capogruppo Sinistra per San Vito) - l’impegno costante, netto e fermo dell’Amministrazione in merito alla necessità di rafforzare l’assistenza territoriale e la sanità pubblica, per quanto riguarda sia la prevenzione che la cura e la riabilitazione”. I tre consiglieri hanno quindi annunciato che “come segno di vicinanza alla sofferenza delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle la malattia e in ricordo delle vittime, la Giunta comunale di San Vito ha voluto istituire il 25 febbraio la Giornata sanvitese della pandemia. Questo, a imperitura memoria della tragedia che stiamo, purtroppo, ancora vivendo e di tutte le vittime”.

La lapide sarà posizionata sotto la Loggia del Teatro Arrigoni. “La giornata vorrà essere un momento di ricordo, di riflessione e di impegno - ha detto il Sindaco Di Bisceglie -: di ricordo dei deceduti, di riflessione su quanto profondamente abbia inciso, incide e inciderà sulla nostra vita, di impegno per il rafforzamento della sanità pubblica sia nella cura sia nella prevenzione”.

Durante il convegno, è stato inoltre ricordato che nell’ambito delle iniziative sostenute dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Asfo, per far fronte all’emergenza pandemica, vale certo la pena ricordare l’istituzione, nel cortile delle ex scuole elementari di Savorgnano, di un drive-in per l’effettuazione dei tamponi molecolari rivolto a tutti i cittadini del Distretto Tagliamento così come l’attivazione, alle ex scuole elementari di Gleris, dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca): un’equipe sanitaria che svolge attività domiciliare per i pazienti Covid-19 positivi.

“Nel rimarcare quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione, ovvero che la salute è “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, l’Amministrazione si adopera a che vi sia una massiccia adesione alla campagna vaccinale. Papa Francesco ha definito il vaccino “una scelta etica, per sé e per gli altri”; non possiamo che condividere e agire coerentemente. Da qui anche la necessità di considerare obbligatorio il vaccino, almeno per alcune categorie a diretto contatto con cittadini e utenti”.