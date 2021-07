San Vito, riqualificati l’ambito della chiesetta di Favria e via Sbroiavacca

Nuovo aspetto per l’ambito di Borgo Favria, all’altezza della chiesetta e della bretella stradale di collegamento con la zona artigianale. Un aspetto decisamente migliorato con nuova pavimentazione in porfido che va a contornare la Chiesa di San Rocco. Ma attenzione anche alla sicurezza con la creazione di nuovi attraversamenti pedonali, asfaltature e la ridefinizione degli stalli in via Sbroiavacca. Un intervento che permette di dare nuova luce all’ambito, collocato a pochi minuti a piedi dal centro storico di San Vito al Tagliamento.

E’ stata dunque completata un’opera richiesta dagli stessi residenti. Come spiega l’Assessore Emilio De Mattio, “il primo passo è stato quello di effettuare un’analisi dell’area di via Sbroiavacca e della Chiesa di San Rocco. Abbiamo ascoltato i residenti e raccolto suggerimenti, quindi è deciso di effettuare l’intervento comunale per mettere in sicurezza l’ambito”. Dopo aver espletato l’iter burocratico, è stato eseguito il cantiere che, nel dettaglio, ha portato alla ridefinizione degli stalli in via Sbroiavacca con il necessario taglio dei tigli presenti, i quali, a causa dello sviluppo vigoroso dei loro apparati radicali, avevano reso instabile la pavimentazione in betonelle presente creando importanti sollevamenti in più zone. Non solo. Alcune piante si trovavano in corrispondenza di passi carrai e ingressi pedonali, rendendo difficile l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni e ostacolando non poco la manovra dei veicoli in fase di parcheggio.

“Si è così provveduto a sostituire l’intero filare alberato di via Sbroiavacca con essenze più adatte al luogo e disposte in modo da integrarsi con il sistema di parcheggi - spiegano gli Assessori Giovanna Coppola ed Emilio De Mattio -. Il tutto dopo un consulto con gli esperti dell’Ersa”. L’opera in oggetto è rilevante anche per la valorizzazione dell’ambito: è stata ripavimentata l’intera area e sono stati installati corpi illuminanti adatti al nuovo contesto. Ne ha guadagnato anche l’utenza ciclopedonale: nonostante la strettoia presente, la zona è stata messa in sicurezza per l’utenza leggera ed è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale anche all’altezza della rotonda della zona artigianale.

Alcuni dettagli dell’opera. E’ stata posata nuova pavimentazione in porfido che cinge l’intero incrocio e una pavimentazione in trachite che cinge Chiesa di San Rocco, così da evidenziarne l’eleganza dell’architettura. E’ stato creato un doppio attraversamento pedonale a raso all’altezza della biforcazione di via Sbroiavacca. Strada, quest’ultima, che sul lato destro in direzione centro ha visto la ridefinizione dei parcheggi con la creazione di 10 posti auto delimitati, di cui uno riservato all’utenza debole, procedendo in generale al riordino dei posti auto presenti in loco superando i disagi presenti nell’area da molto tempo. Prossimamente si completerà il rifacimento del manto stradale.

L’opera, finanziata con fondi propri comunali, ha un costo complessivo di 185 mila euro. Il Sindaco Antonio Di Bisceglie: “Tale intervento si inserisce nel filone della rivalutazione e ottimizzazione degli spazi urbani portata avanti da questa Amministrazione comunale durante tutto il mandato e inserita in un percorso di confronto e concertazione con i residenti. E gli stessi residenti sono pienamente soddisfatti dall’opera che dà nuove funzionalità e rivaluta l’intero ambito”.

Per la presentazione-inaugurazione è stato organizzato per il 9 luglio 2021 un concerto intitolato “Volta la carta” - omaggio a De Andrè, con inizio alle 21: sugellerà l’avvenuta conclusione dei lavori e l’apertura del rinnovato ambito urbano di via Sbroiavacca.