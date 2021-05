San Vito, tante opportunità per i ragazzi

“Dove inizia il volo”. Questo lo slogan che segna le attività del Servizio politiche giovanili, sport e associazionismo del Comune di San Vito al Tagliamento. Un motto che evoca la trasformazione e la crescita dei giovani che, paragonati a bozzoli (la sede del servizio è stato un ex essiccatoio di bozzoli di bachi da seta), se ben supportati nelle loro attitudini, non tardano a diventare meravigliose farfalle che si librano in volo.

Partendo da questo assunto, il Servizio ha voluto riutilizzare lo stesso slogan per il recente incontro dedicato agli studenti sanvitesi - realizzato con la collaborazione dell’istituto superiore “Sarpi-Freschi”, la Camera di Commercio Pordenone-Udine e ConCentro - che ha coinvolto in particolare gli studenti del triennio. Obiettivo dell’incontro - disponibile nel canale YouTube dell’Officina dei Bozzoli - era fornire concrete informazioni sulle opportunità a disposizione dell’imprenditoria giovanile e divulgare un messaggio di positività e fiducia ai giovani studenti che spesso sono travolti dalle brutte notizie e dalla negatività e sfiducia.

Le collaborazioni da parte del Servizio Politiche giovanili con il territorio, in particolare le scuole, non si fermano qui. Questo mese è già in programma un nuovo incontro (data da definirsi) con due giovani ex studenti che stanno percorrendo strade di successo, in collaborazione con il liceo “Le Filandiere”, per parlare di passioni, future professioni e intraprendenza. Da evidenziare poi che in collaborazione con dell’istituto superiore “Sarpi-Freschi”, è ripartito il progetto “Mani Fuori”: gli operatori del Servizio hanno realizzato alcuni incontri per formare una ventina di studenti delle classi seconde e terze in qualità di peer educator. I giovani si sono resi disponibili nell’aiutare i compagni e supportarli nelle materie scolastiche. Anche i rappresentanti delle classi prime sono stati coinvolti in incontri per migliorare la comunicazione, gestire i conflitti e saper prendere decisioni, per poter svolgere il proprio ruolo con più strumenti nel proprio bagaglio.

Infine, in ambito sportivo, i professori di educazione motoria hanno attivato il progetto “Sport & Fit Lab” per riprendere, insieme agli educatori del Servizio politiche giovanili, le attività motorie pomeridiane e creare uno spazio giovanile utilissimo per esprimersi, relazionarsi e confrontarsi. Non solo. Gli educatori saranno un ponte con il tessuto associativo sanvitese per permettere agli studenti di entrare in contatto con le associazioni sportive del territorio, le quali promuoveranno le loro attività.

Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo Margherita Hack, alcune classi della scuola secondaria di I grado sono state coinvolte in alcuni laboratori su temi quali l’assertività e i comportamenti prosociali, con l’obiettivo di promuovere il benessere relazionale all’interno delle classi. Successivamente, è in programma anche un laboratorio sull’affettività.

“Tante iniziative utili - commenta l’Assessore Carlo Candido - per camminare al fianco dei nostri giovani, per coltivare il loro benessere e poter guardare con nuova speranza al futuro. Un programma di iniziative che conferma quanto sia importante creare sinergie tra servizi, scuola e mondo del lavoro. Temi che da anni il Servizio politiche giovanili sta portando avanti collaborando con il Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento, Camera di Commercio Pordenone-Udine e istituti scolastici, così da rendere concrete e utili le opportunità di alternanza scuola lavoro”.