Sanja Zagar è Miss Riviera Resort

Una grande emozione ieri al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro per la prima selezione di Miss Italia dopo la lunga pausa dovuta al lockdown per il Covid-19. Uno spettacolo all’insegna della bellezza ma soprattutto un messaggio di positività portato dalle concorrenti e dal pubblico con l’auspicio che, piano piano, con le dovute precauzioni, il ritorno alla normalità sia vicino.

Le piscine, il mare e la spiaggia all’ora del tramonto hanno fatto da sfondo a questa selezione vinta da Sanja Zagar di Basovizza che si è aggiudicata il primo titolo in palio Miss Riviera Resort. Sanja ha vent’anni ed è impegnata in vari fronti: studia giurisprudenza, svolge l’attività di allenatrice di ginnastica ritmica e collabora con un giornale sloveno di Trieste. La sua aspirazione è quella di diventare giornalista.

Molte le richieste di partecipazione per la selezione di mercoledì ma, per motivi di sicurezza legati al Covid-19 il numero è stato limitato a quindici concorrenti; con Sanja, sono state anche premiate, al secondo posto con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, Fiorenza Dri, vent’anni di Martignacco, aiuto chef; Marta Morsanutto, ventenne di Ronchis, commessa nel periodo estivo, si è iscritta a un corso per make up artist, terza classificata; al quarto posto, con il titolo di Miss Be_Much Angelica Mazzero, vent’anni di Cervignano del Friuli, lavora in un centro estetico; quinta classificata, Alessia Miconi, 19 anni di Majano, studentessa al liceo classico; al sesto posto, Giada Masatto, 22 anni di Ronchis, ballerina professionista, studia recitazione.

Madrina dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò, Jennifer Pavesi Miss Friuli Venezia Giulia 2019; la regia è stata curata da Paola Rizzotti, responsabile dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’ottantunesima edizione.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.