Santa Messa in diretta su Radio Spazio e Telefriuli

L’arcivescovo di Udine, monsignor Andea Bruno Mazzocato, celebrerà alle ore 10 dalla Basilica delle Grazie a Udine, la Santa Messa che sarà trasmessa in diretta su Radio Spazio e Telefriuli. Questa preziosa possibilità offerta dai media è volta a garantire, per quanto possibile, un’unità spirituale di preghiera attorno alla Mensa Eucaristica anche in tempi di straordinaria contingenza come quella relativa al Coronavirus. Particolarmente intenso l’impegno dell’emittente diocesana che in questi giorni, oltre a garantire come sempre la diretta della Santa Messa (ogni giorno alle 19.30, sempre presieduta dall’Arcivescovo), ha arricchito il palinsesto anche con la recita del Santo Rosario (alle ore 18). Al venerdì alle 15 don Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio liturgico guida invece la Via Crucis, sempre in diretta su Radio Spazio.



Perché alle Grazie?

Sul sito diocesano () è stata creata una sezione apposita dedicata a questa emergenza, dove sono disponibili diversi materiali e suggerimenti predisposti dagli Uffici pastorali per la preghiera in famiglia, per bambini e ragazzi. Inoltre, nella consapevolezza che l’informazione e lo spirito di coesione diventano un bene ancora più prezioso in tempi di emergenza «La Vita Cattolica», il settimanale edito dall’Arcidiocesi di Udine, è in queste settimane disponibile gratuitamente per tutti dal sito. Nella sezione “Edizione digitale” il numero disponibile in edicola si potrà anche sfogliare online e scaricare in formato pdf. «Pur distanziati, stiamo insieme», lo slogan adottato per l’iniziativa.Si è scelto non a caso di celebrare la Santa Messa all’altare del Santuario della Madonna delle Grazie, qui infatti, ogni ottobre, si celebra il «voto cittadino». Istituito nel 1555 per debellare la peste, ripetuto più volte nei momenti di grandi tragedie e difficoltà che hanno segnato la storia della città, è diventato un appuntamento annuale importante che riunisce autorità civili e religiose per un grande omaggio alla Madonna delle Grazie e per chiedere la sua protezione su Udine. Condizione di bisogno che oggi si ripete.